SCUOLA L' unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti

VACCINI - TORNA OBBLIGO DEL CERTIFICATO A SCUOLA?/ Milano - bambino di 5 anni rimandato a casa - l'unico caso : VACCINI, TORNA l'OBBLIGO del CERTIFICATO a SCUOLA? Retromarcia M5s e Lega: TORNA in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:21:00 GMT)

IL CASO/ Alta velocità - l'Italia fa SCUOLA per il mercato unico europeo : Al Meeting di Rimini si affronta anche il tema della concorrenza con un incontro dal titolo "mercato unico o di uno solo?". Tra i relatori anche ANDREA GIURICIN(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 08:05:00 GMT)ALITALIA/ Un nuovo spreco di soldi pubblici per conquistare voti, di A. GiuricinIL CASO/ Oltre Genova, le emergenze da risolvere per l'Italia dei trasporti, di S. Luciano

UNICOBAS SICILIA : SCUOLA e reclutamento : la nota : È il Segretario Regionale di UNICOBAS scuola e Università SICILIA , dott. Marco Monzù Rossello che, con una nota alla nostra redazione ribadisce (così come anche da piattaforma nazionale) quale sia la soluzione per un reclutamento degno di questo nome. La soluzione per il reclutamento “La soluzione per il reclutamento”, scrive, “non è certo la […] L'articolo UNICOBAS SICILIA: scuola e reclutamento: la nota proviene da ...