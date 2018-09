Sciopero Ryanair 28 settembre 2018 : voli aerei a rischio in tutta Europa : La prima metà del mese di settembre ha già visto andare in scena numerose agitazioni sindacali. Tanti gli scioperi nel settore dei trasporti e non soltanto sul territorio italiano. Da segnalare, proprio qualche giorno fa, la protesta in Germania da parte di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair. Lo stop, promosso dal sindacato COCKPIT, ha portato alla cancellazione di 150 voli nell’arco di 24 ore, più di un terzo di quelli ...

Venerdì 28 settembre ci sarà un nuovo grande Sciopero di Ryanair : Durerà 24 ore e riguarderà il personale di volo in Italia, Belgio, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi The post Venerdì 28 settembre ci sarà un nuovo grande sciopero di Ryanair appeared first on Il Post.

Ryanair - confermato lo Sciopero del 28 settembre : voli a rischio per 400mila passeggeri : Nuvole all'orizzonte per la compagnia aerea irlandese Ryanair. I sindacati del personale di volo di cinque Paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno confermato lo sciopero del 28 settembre che ...

Ryanair - Sciopero europeo 28 settembre : 16.09 sciopero degli assistenti di volo di Ryanair il 28 settembre in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. Lo ha annunciato a Bruxelles la sigla sindacale belga Cne confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il segretario permanente del sindacato Yves Lambot ha detto che l'agitazione sarà a livello europeo. Tuttavia, in una dichiarazione rilasciata dalla compagnia irlandese poco prima della conferenza stampa dei sindacati, si ...

Ryanair - confermato lo Sciopero europeo per il 28 settembre : Ancora guai per la compagnia low cost irlandese. Dopo lo sciopero di ieri dei piloti tedeschi che ha causato la cancellazione di oltre 150 voli, è in arrivo un'altra mobilitazione. Questa volta ...

Ryanair - il 28 settembre Sciopero europeo degli assistenti di volo : (Il capo di Ryanair Michael O’Leary – Foto: Ap/LaPresse) sciopero allargato per gli assistenti di volo Ryanair il prossimo 28 settembre, a cui aderiranno gli assistenti di volo di Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. L’annuncio è stato dato a Bruxelles dai rappresentanti del sindacato belga Cne il cui segretario Yves Lambot è una spina nel fianco di Ryanair e ha già partecipato alle serrate che hanno scosso l’estate della ...

Ryanair - il 28 settembre Sciopero del personale di bordo in tutta Europa : Ma la compagnia prevede il fallimento dell'agitazione sindacale: "La maggioranza dei voli funzionerà normalmente"

Ryanair - nuovo Sciopero il 28 settembre : voli a rischio in Italia e in Europa : Il sindacato belga Cne ha annunciato lo sciopero degli assistenti di volo in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. La...

Ryanair - sindacati : “Sciopero in cinque Paesi il 28 settembre”. La compagnia low cost : “Sarà un fallimento” : Braccia incrociate in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. Gli assistenti di volo Ryanair hanno deciso di scioperare nuovamente venerdì 28 settembre, come ha annunciato nella mattinata di giovedì, a Bruxelles, il sindacato Cne, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il segretario permanente della sigla sindacale, Yves Lambot, ha poi aggiunto che l’agitazione sarà a livello europeo. La compagnia, da parte sua, ha cercato di ...

Sciopero Ryanair - 150 voli cancellati : la compagnia minaccia tagli al personale - Ultime Notizie Flash : Nuovo Sciopero Ryanair che durerà 24 ore e riguarderà ben 150 volti da e per la Germania, ma la compagnia non ci sta e fa un annuncio al personale

Ryanair - in Germania cancellati 150 voli per Sciopero : ROMA - E' braccio di ferro tra piloti e assistenti di volo di Ryanair e la compagnia. I dipendenti di base in Germania incrociano le braccia per uno sciopero di 24 ore in Germania , cominciato alle 3 ...

Sciopero Ryanair in Germania : 150 voli cancellati - coinvolti 12 scali - : La protesta ha l'obiettivo di ottenere miglioramenti retributivi e normative di impiego del personale navigante. I clienti potranno spostare la loro prenotazione nei giorni tra giovedì 13 e sabato 15 ...

Sciopero Ryanair - cancellati 150 voli su 400 da e per la Germania : Circa 150 dei 400 voli Ryanair previsti in partenza e in arrivo in Germania saranno cancellati a causa di uno Sciopero. Lo ha annunciato il direttore marketing della compagnia, Kenny Jacobs. L'...

Sciopero Ryanair - cancellati 150 voli : 6.55 Circa 150 dei 400 voli Ryanair previsti oggi in partenza e in arrivo in Germania saranno cancellati a causa di uno Sciopero. Lo ha annunciato il direttore marketing della compagnia,Kenny Jacobs. L'agitazione di 24 ore lanciata dal sindacato tedesco dei piloti, Cockpit, e da quello del personale commerciale, Verdi, è iniziato la notte scorsa alle 3 ora italiana.