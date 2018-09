Sbk – Gp di Portimao | l’Aruba Racing Ducati a podio con Melandri

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018) Il team Aruba.itancora sulin Gara 2 a Portimão con(3º), Davies di nuovo 4º nonostante la spalla infortunata Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1, il team Aruba.itha fatto il bis in Gara 2 a Portimão (Portogallo) con Marco, terzo al traguardo a soli due secondi dal vincitore dopo una gara particolarmente combattuta e caratterizzata dalle alte temperature, con oltre 40 gradi sull’asfalto. Chaz Davies, già sugli scudi al sabato con una coraggiosa rimonta dalla quindicesima posizione, ha nuovamente tagliato il traguardo al quarto posto nonostante la spalla destra dolorante, dopo aver guidato la gara per undici giri partendo dalla pole position. Prestazione positiva anche per Michael Ruben Rinaldi, che ha ridotto significativamente il distacco dai primi chiudendo in ottava posizione, primo tra i piloti ...