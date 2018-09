Sassuolo | Locatelli | ' Massima attenzione | dobbiamo metterci qualcosa di più'

Serie A Sassuolo - Peluso - Locatelli e Di Francesco lavorano a parte : Sassuolo - Giornata di doppia seduta oggi per il Sassuolo : al mattino la squadra è stata impegnata nel lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, ...

Milan - Manuel Locatelli va al Sassuolo e saluta così : clamoroso schiaffo alla nuova proprietà : Andrà al Sassuolo , ma Manuel Locatelli non poteva lasciare il Milan senza un ringraziamento via social. Sorpresa, relativa,: non un pensiero per la vecchia dirigenza, Li Yonghong e i cinesi, e la ...

UFFICIALE Manuel Locatelli al Sassuolo : il Milan acquisterà un altro centrocampista dopo Bakayoko? : dopo l’accordo tra Milan e Sassuolo e le visite mediche effettuate, Manuel Locatelli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore neroverde. Come ha confermato il club rossonero sul proprio sito UFFICIALE, il centrocampista classe 1998 passa alla società del patron Squinzi in prestito con obbligo di riscatto. Locatelli via dal Milan: cifre e dettagli Da questa operazione, il Milan ci guadagna 2 milioni subito, più altri 10 milioni nel ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale Locatelli : la nuova sfida di Manuel : Ci ha pensato Brocchi a farlo esordire, giusto 3' contro il Carpi, un primo approccio del mondo-Milan. Classe '98, giovanissimo, già 48 gare e 2 reti in Serie A. De Zerbi avrà il compito di ...

Milan - ufficiale la cessione di Locatelli al Sassuolo senza “recompra” : Locatelli al Sassuolo, il centrocampista arriva dal Milan in prestito con obbligo di riscatto senza alcuna “recompra” “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive”. Il club rossonero ha ...

Sassuolomania : sempre più belli - con Locatelli : In questo contesto sguazza la politica del Sassuolo. Negli ultimi anni i giovani più bravi del nostro campionato sono stati una risorsa diretta per i top club di Serie A , Juve a parte,, e il Milan ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni al Milan : CALCIOMERCATO- Manuel Locatelli, dopo giorni di incontri e trattative, ha trovato l’accordo con il Sassuolo. Il club emiliano l’ha comprato con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Milan cede tra i promettenti giovani del proprio vivaio: da ricordare il grande goal alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...