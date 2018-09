Sassuolo | due difensori bianconeri contro la Juve

Sassuolo : Raiola piazza due giovani in Olanda : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , il Sassuolo piazza in prestito allo Zwolle l'attaccante classe '99 Gianluca Scamacca e il difensore Alessandro Tripaldelli. Decisiva la regia dell'agente Mino Raiola .

Sassuolo - due big su Ferrari : la decisione di Squinzi : Gian Marco Ferrari , difensore del Sassuolo , resta in neroverde. Lo scrive la Gazzetta dello Sport , con il patron Giorgio Squinzi che ha detto no ai tentativi di Porto e Fenerbahce . Rinnovo pronto per l'ex Samp.