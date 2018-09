Sarà sempre più facile realizzare «fake news» Anche in video

"Mi alleno studiando sempre. La sfida con Mara Sarà dura" : "Mi chiami alle otto e un quarto, va bene? Sa che sono mattiniera...". Altre cose note di Barbara d'Urso, una delle regine della tv: l'età (61 anni), la forma eccezionale, i due figli, i molti amori chiacchierati (alcuni celebri), la napoletanità, lo stakanovismo. Ora infatti, oltre a Pomeriggio Cinque, riprende anche Domenica Live, il suo programma della domenica pomeriggio.È pronta?"Sono sempre pronta. Non smetto mai".Quest'anno la battaglia, ...

Android Sarà sempre più intelligente : in test c’è la Driving Mode - ecco come funziona : Con il rilascio di Android 9 Pie, Google ha mostrato come il futuro, sistemi operativi inclusi, sarà dell'intelligenza artificiale L'articolo Android sarà sempre più intelligente: in test c’è la Driving Mode, ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Non dirlo al mio capo 2 - Vanessa Incontrada a TvBlog : "Io regina della fiction? Non Sarà sempre così. Sanremo? Chissà..." (Video) : Vanessa Incontrada tornerà ad interpretare il ruolo di Lisa Marcelli nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Lisa Marcelli avrà a che fare con l'arrivo in studio di Nina, la moglie di Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale, e con l'arrivo a casa sua di Aurora, la sorellina di 17 anni, interpretata da Beatrice ...

NBA – Il sogno di Shaquille O’Neal : “se Kobe Bryant torna giocare Sarà la storia più grande di sempre” : Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant nuovamente in NBA: con le sue qualità, giocare con un timing ridotto non dovrebbe essere un problema Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant di nuovo in campo. L’ex centro dei Lakers, nel corso del suo podcast “The Big Podcast with Shaq”, ha dichiarato: “sono sicuro che Kobe non giocherà mai nel Big3, ha più ...

Chiusura domenicale - Luigi Di Maio : “Ci Sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...

Giocare a basket a Milano Sarà sempre più facile - e bellissimo - : ... uno dei pochi cestisti azzurri a Giocare in NBA , nei Los Angeles Clippers, , che presta volto e competenze al progetto We Playground Together promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di ...

Lorenzo Riccardi tronista a Uomini e Donne/ Video - "Sara? Mi è sempre piaciuta" : Lorenzo Riccardi si presenta ufficialmente. E' lui il nuovo tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Francesca Baroni su Ruben Invernizzi : "Sarà sempre il mio punto di riferimento" : Li abbiamo conosciuti a Temptation Island nell'estate del 2017, poco meno di un mese fa la notizia della rottura tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi dopo oltre 2 anni. Oggi i due ex si godono la loro vita da single, i rapporti sono rimasti buoni, ma la ferita è ancora aperta.A confermarlo sono le risposte che la 23enne lombarda ha dato ai suoi followers tramite le domande poste nel suo profilo instagram, dopo aver chiesto loro tempo fa ...

NBA – Walt Frazier attacca Kevin Durant : “vicino al suo nome ci Sarà per esempre un asterisco - vi spiego perchè” : Walt Frazier ha elogiato il talento di Kevin Durant, paragonandolo a quello di LeBron James, ma aggiungendo un ‘asterisco virtuale’ al fianco del suo nome dopo il passaggio agli Warriors L’NBA attuale è la lega dei ‘Superteam’, squadre che riuniscono diversi campioni di alto livello per provare a puntare al tanto agognato anello. Quello di costruire una franchigia basandosi su 3 o più top player sembra ...

Dal sangue 'artificiale' al sangue 'universale' - ma ci Sarà sempre bisogno dei donatori : Questa considerazione è alla base del lavoro di diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, che stanno provando a ottenere un 'sangue artificiale' utilizzabile in tempi brevi oppure un 'sangue ...

“Sarai sempre con noi”. Greta Celeste ennesima vittima della strada - morta a 23 anni. Incidente da brividi : Doveva essere il mese del riposo prima di tornare a capofitto sui libri e proseguire la propria carriera universitaria. Eppure, questo agosto 2018, la famiglia di Greta Celeste non lo dimenticherà mai più: una comunità in lutto, quella di Acate, comunità montana del ragusano, in Sicilia. Martedì 21 agosto, intorno alle ore 19, un impatto fatale ha portato via, troppo presto, la giovane Greta, 23 anni. Un Incidente stradale che non le ha lasciato ...

L'addio social di Marchisio alla Juve : 'Sarà sempre parte di me' : LaPresse, Su Instagram e su Facebook. Arriva L'addio social di Claudio Marchisio alla Juve, un video con cui ricorda i suoi 25 anni in bianconero. 'C'è un solo modo per...

Juventus - Marchisio lettera commovente : “Sarà sempre parte di me - ovunque sarò…” : Marchisio lettera- Claudio Marchisio lascia ufficialmente la Juventus dopo 25 anni. Dai pulcini alla prima squadra, da un sogno nel cassetto, ad una vincente e incredibile realtà. Marchisio è arrivato in punta di piedi, ed esce di scena nello stesso identico modo. Esce di scena da leader, da signore, in pieno stile principesco. Una lettera […] L'articolo Juventus, Marchisio lettera commovente: “Sarà sempre parte di me, ovunque ...

Siamo Pratola Serra : 'A pagare saranno come sempre i cittadini' : Ecco la nota ufficiale: FESTE, CONCERTI, PROGETTI e BUFALE Chi pagherà questa volta? … Ovviamente i cittadini! Ma Siamo abituati alle fantasticherie dei nostri amministratori che sicuramente ...