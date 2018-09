Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne

Uomini e donne - gossip scabroso : nuovo uomo per Sara Affi - spunta il calciatore : Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e donne , avrebbe un nuovo uomo. Il Vicolo delle news mormora di aver notato delle piccole coincidenze sui ...

Uomini e Donne : nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore : Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha un nuovo amore? Gli indizi sul flirt con il calciatore Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e Donne, ha voltato pagina? L’ex tronista sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, almeno secondo quanto rivela il Vicolo delle News. Le […] L'articolo Uomini e Donne: nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Sara Affi Fella dimentica Luigi con un altro : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne dimenticato da Sara Affi Fella? Il retroscena Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato il duro confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Per i pochi che non lo sapessero, i due si sono conosciuti ed innamorati nella scorsa edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma una volta, che hanno iniziato a frequentarsi nella vita di tutti i ...

Un calciatore del Torino nel cuore di Sara Affi Fella? L’ex tronista incastrata da uno scambio sospetto di dediche social : Sara Affi Fella si è innamorata dopo Luigi Mastroianni? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ potrebbe essere rimasta stregata dal fascino di un calciatore Sara Affi Fella potrebbe essersi innamorata di nuovo. Dopo la storia, durata 5 anni, con Nicola Panico e la partecipazione sul trono alla trasmissione ‘Uomini e Donne‘, la napoletana avrebbe ritrovato l’amore con un calciatore del Torino e della Nazionale ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Luigi e Lorenzo? Spero che trovino una persona adatta a loro" : Il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' ha intercettato l'ex tronista Sara Affi Fella, ieri, protagonista di un duro confronto televisivo con la sua scelta, Luigi Mastroianni. La vulcanica napoletana, a modo suo, ha voluto lanciare uno speciale 'in bocca al lupo' agli ormai ex suoi corteggiatori Affinché possa trovare la donna della propria vita grazie al programma di Maria De Filippi: Auguro loro di credere profondamente nell’esperienza che ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Lorenzo Riccardi? Presi in giro entrambi da Sara Affi Fella" : Luigi Mastroianni, neo tronista di Uomini e Donne, ha deciso di rimettersi in gioco, dopo la delusione ricevuta da Sara Affi Fella, per trovare la ragazza della sua vita. Il deejay siciliano, però, ha escluso categoricamente una certa rivalità con il collega di seduta, Lorenzo Riccardi, convinto che i dissapori del passato siano ormai acqua passata: Molti pensavano che potessi prendere male la sua presenza. E invece non è così. Anzi, credo che ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella | Video Mediaset : Ieri, prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e la spumeggiante Tina Cipollari, opinionista storica del programma si è scagliata contro Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Trono Classico, Tina Cipollari vs Sara Affi Fella Fuochi, fiamme fulmini e saette! No tranquilli non è un temporale di fine estate né la Prova de Cuoco di Elisa Isordi, è semplicemente il confronto tra l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella parla del Trono di Luigi e di Lorenzo : Sara Affi Fella contro il Trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne A distanza di poche ore dal confronto di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, l’ex tronista si è sfogata sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, in cui ha anche parlato di Lorenzo Riccardi. Sara ha esordito il suo discorso affermando che sbaglierebbe se dicesse che Luigi non si meriterebbe il Trono, tuttavia ha ammesso di essere ...

Uomini e Donne/ Maria De Filippi contro Sara Affi Fella? Quella sospetta frase per Mara... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Maria De Filippi contro Sara Affi Fella? La frase della conduttrice dopo il video di Mara Fasone non passa inosservata...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Sara Affi Fella è tornata con Nicola? Il gesto di Tina insospettisce il pubblico : Sara Affi Fella è tornata insieme a Nicola Panico? Tina Cipollari insospettisce con un gesto La fine della storia d’amore tra Sara Affi Fella e Nicola Panico non riesce ancora a convincere una parte del pubblico che segue Uomini e Donne. In particolare, la piccola distanza tra il loro allontanamento e l’arrivo di lei al […] L'articolo Sara Affi Fella è tornata con Nicola? Il gesto di Tina insospettisce il pubblico proviene da ...

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella : scontro acceso tra i due in trasmissione! “Falsa 7 mesi - hai scambiato Uomini e Donne per un centro per l’impiego” (VIDEO) : Sara Affi Fella sarebbe stata interessata unicamente alla popolarità: è questo quanto emerge dal confronto a Uomini e Donne tra l’ex tronista campana e Luigi Mastroianni, sua scelta in trasmissione. Dopo mesi di silenzio, i due si sono rivisti nello studio in si conobbero per la prima volta quasi un anno fa. Agguerriti entrambi, hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. “Non ti copro più” ha minacciato l’ex ...