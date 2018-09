Sandra Oh su Grey’s Anatomy | fan della serie per sempre video | “Non la guardo | ma

optimaitalia

(Di domenica 16 settembre 2018) A margine di un party pre-Emmy, le dichiarazioni diOh su Grey'stornano a far sognare i fan più affezionati, ancora legati al personaggio di Cristina Yang uscito di scena al terminedecima stagione.Per molti quell'addio ha fatto da spartiacque, ha creato un prima e un dopo Yang in Grey's, visto che il registroè cambiato radicalmente nelle stagioni successive, diventando per almeno tre anni più cupo e drammatico.La Oh hasostenuto che un giorno, quando si tratterà di girare l'ultimo episodio del medical drama, vorrebbe tornare nel cast, per permettere al suo personaggio di congedarsi definitivamente dal pubblico partecipando al finale di(che per ora non si vede all'orizzonte, visto che Ellen Pompeo ha rinnovato il suo contratto per almeno altri due anni), ma per ora non sta guardando le stagioni di Grey's ...