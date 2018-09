Salvini | ' Obiettivo flat tax al 15% per piccole partite Iva da 2019'

Ue - Salvini : Alleanza sana Lega-Fpoe - obiettivo escludere socialisti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio allontana Salvini : "No Way suo obiettivo" : Solo qualche giorno fa, prima dello sbarco della nave Diciotti, Matteo Salvini aveva spiegato la sua nuova stretta sul fronte dell'immigrazione: il modello "No Way".L'obiettivo del Viminale - si diceva - è molto ambizioso: azzerare gli sbarchi sulle nostre coste. E così il ministro Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102.5 aveva spiegato: "Voi sapete che in Australia c'è il principio del 'No way': nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al ...

Diciotti - Salvini : "Obiettivo è il No way australiano" : Dopo lo sbarco di ieri di 27 minori dalla nave Diciotti a Catania, permane lo stop del ministro dell'interno Salvini agli altri 150 a bordo. "Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla nave sono ...

Migranti - dal primo gennaio 20mila sbarchi ma l'obiettivo di Salvini è il 'No way' : Salvini promette sbarchi zero: ecco come funziona il modello australiano citato dal ministro dell'interno. Una vera e...

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui migranti l'obiettivo è il No Way australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Migranti - Salvini annuncia tagli al Cara di Mineo : “Meno ospiti - ma obiettivo è la chiusura” : Matteo Salvini annuncia la stretta sul Cara di Mineo: "A breve il centro per immigrati di Mineo (Sicilia) passerà da 3 mila a 2 mila 400 ospiti, tagliando il costo giornaliero per immigrato da 29 a 15 euro, con un risparmio di oltre 10 milioni di euro in un anno!". Ma l'obiettivo finale resta la chiusura della struttura.Continua a leggere

Salvini assicura il taglio tasse nel 2018. 'L'obiettivo è introdurre il quoziente familiare' : 'L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro'. Così Matteo Salvini, in un'intervista ...