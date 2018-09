Salvini : 'Obiettivo flat tax al 15% per piccole partite Iva da 2019' : "Il mio obiettivo è che le partite Iva, quelle piccole, quelle che fatturano 65, 70, 80mila euro, già dal prossimo anno paghino il 15% di tasse e non di più". Così il leader leghista e vicepremier, ...

Salvini : reddito cittadinanza - ma non per stare a casa. Di Maio : flat tax non aiuti i ricchi : Mercoledì si erano scontrati a Vienna, oggi la polemica è proseguita a distanza. Da una parte il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn che attacca: «Matteo Salvini usa...

Salvini : "Flat tax al 15% per le piccole partite Iva - con Berlusconi azione comune per ridurre le tasse" : Mentre continua il botta e risposta con il ministro lussemburghese sul tema dell'immigrazione, il leader della Lega, ospite di "Domenica Live" parla di fisco, reddito di cittadinanza e del rapporto con Berlusconi che incontrerà questa sera

Pensioni : la Quota 100 di Salvini costa circa 13 miliardi - al lavoro anche sulla flat tax : Ho chiesto Quota 100 e i tecnici ci stanno ancora lavorando. Un'eta' pari a 64 anni è un limite troppo alto. Dobbiamo essere più rigorosi, lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenuto martedì 11 settembre alla trasmissione Porta a Porta andata in onda su Rai 1. Il vicepremier, infatti, ha rilanciato la nuova proposta volta ad eliminare i paletti imposti alla Quota 100 [VIDEO] che penalizzerebbero migliaia di lavoratori. ...

Vertice Salvini-Di Maio-Conte in corso su Flat Tax e conti in ordine : Salvini, Conte e di Maio attualmente sono impegnati in un briefing. Gli argomenti oggetto del Vertice sono incentrati sulle priorità della manovra economica. Al briefing partecipano anche il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, quello degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e quello dell’Economia, Giovanni Tria. Queste le dichiarazioni di Salvini di questa mattina rilasciate a Radio Anch’io. “Vogliamo rispettare gli ...

Salvini : “RISPETTO IMPEGNI CON UE E CON ITALIANI”/ Ultime notizie - Flat Tax e Fornero - ma ‘scorda’ il Reddito : SALVINI "Stop alla Fornero, Flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:12:00 GMT)

Manovra - Salvini : “Rispetteremo i vincoli Ue - non faremo tutto subito. Gli 80 euro restano fino al varo della flat tax” : “Intendiamo presentarci ai mercati e all’europa con una legge di bilancio seria che faccia crescere l’economia di questo paese nel rispetto di tutti i vincoli Ue. E’ chiaro che non faremo tutto subito, né gli italiani se lo aspettano. Ci saranno opzioni a un anno, a due anni e a tre anni”. Il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, intervistato dal Sole 24 Ore, conferma la nuova linea morbida nei confronti di ...

Manovra - Salvini : per Lega priorità flat tax e Fornero; reddito cittadinanza ci sarà : ... come penso e come mi auguro, rispettando tuti i vincoli e le regole imposti da sopra, da sotto e di fianco saremo le persone più felici del mondo. Ma è chiaro ed evidente che se per mettere in ...

Manovra - Salvini : per Lega priorità flat tax e Fornero; reddito cittadinanza ci sarà : “La priorità della Lega per i temi economici resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Radio anch’io su Radiorai uno. “Smantellamento della legge Fornero, flat tax, pace fiscale: gli impegni ...

Manovra - Salvini - flat tax e quota 100 - ma non sforeremo parametri : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura, in un'intervista al Sole 24 Ore che il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles: 'La nostra sarà una Manovra seria - dice - ...

Manovra - duello Salvini-Di Maio tra flat tax e reddito di cittadinanza : In mezzo a questa eterna sfida tra alleati di governo, si trova il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiamato a fare la sintesi nelle prossime settimane e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

MANOVRA - Salvini E DI MAIO : SFIDA SU PRIORITÀ/ Da abolizione Fornero e flat tax al reddito di cittadinanza : SALVINI "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Matteo Salvini : “Lavoriamo a flat tax - abolizione Fornero e pace fiscale - le introdurremo entro la fine della legislatura” : Vertice della Lega sull'economia in preparazione della legge di bilancio da varare in autunno. "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, ...

Conti pubblici - Salvini : “Rispetteremo impegni su flat tax - quota 100 e accise. Coperture? Siamo dotati di ingegno” : “Rispetteremo gli impegni su flat tax, quota 100 per mandare in pensione chi ne ha diritto e dare posti di lavoro ai giovani, meno burocrazia e ridiscussione delle accise sulla benzina”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice della Lega sui temi economici e quello successivo a Palazzo Chigi su immigrazione e Libia. “Le coperture per fare tutto quello che avevamo promesso? Siamo dotati di ingegno, non sforeremo nulla”, ha ...