Salvini e il ddl legittima difesa che non piace ai magistrati : 'Io tiro dritto' : Matteo Salvini, i magistrati e il ddl sulla legittima difesa: nuova puntata di un rapporto che comincia da essere problematico. Dopo l'avviso di garanzia arrivatogli per la gestione del caso della nave Diciotti, è il momento dello scambio di punti di vista, ampiamente differenti, su un tema molto caro al Ministro dell'Interno. Nell'ottica della sua politica finalizzata a restituire sicurezza ai cittadini, il leader della Lega ha risposto a muso ...

Legittima difesa - scontro Salvini-Anm Magistrati : ‘Quel ddl è inutile e rischioso’ Ministro : ‘Invasione di campo - tiro dritto’ : E’ scontro tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’Associazione nazionale Magistrati sulla Legittima difesa. Quello del governo è un disegno di legge di cui “non avevamo bisogno e che può essere molto rischioso“, ha affermato il presidente dell’Anm, Francesco Minisci, ribadendo le critiche sul ddl depositato al Senato ed esprime “allarme” per “una eventuale ‘liberalizzazione‘ ...

Ddl anticorruzione - Salvini : non vorrei 60 mln di ostaggi : Cernobbio, Co,, askanews, - "Sto leggendo il disegno di legge anticorruzione. Ne condivido la gran parte, perché la lotta ai mafiosi, ai corrotti e ai delinquenti sarà svolta città per città". ...

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Il Cdm approva il ddl anticorruzione. Ma pesa l'assenza di Salvini : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. Il provvedimento, messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prevede tra le varie misure il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura ed è stato chiamato "spazza-corrotti". Il ddl ha suscitato perplessità da parte della Lega e del premier Conte. Al Consiglio dei ministri non ha partecipato il vicepremier Matteo Salvini, quasi a rimarcare la ...

Ddl anticorruzione - nasce anche il pentito (ma deve parlare prima che sia indagato). Salvini : “Ma no a processi sommari” : Daspo a vita per i corrotti, agenti sotto copertura, ma anche i pentiti di corruzione. E’ l’elemento nuovo contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo un confronto nel vertice di maggioranza di oggi, andrà in consiglio dei ministri giovedì o venerdì per l’approvazione da parte del governo. Nel testo arrivato a Palazzo Chigi si prevede dunque la nascita di un nuovo articolo del codice ...

Pensioni d'oro - Salvini fermerà Ddl sui tagli : Damiano contro ogni forma di ricalcolo : La proposta di legge Lega-Movimento Cinque Stelle [VIDEO]sui tagli alle Pensioni d'oro, ancora una volta, al centro della discussione politica: il disegno di legge firmato dai capigruppo alla Camera, Molinari Lega e D'Uva M5S è stato sommerso da una valanga di critiche e proprio per questo andra' completamente riscritto. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano 'il Giorno': fonti leghiste parlano di rifacimento dell'intero impianto ...