Salvini all' Hotel house | lo sfogo dei cittadini | ' Mi hanno aggredito'

Ponte Morandi - Vigili Fuoco installano sensori sui monconi/ Salvini-Di Maio contro Conte su Decreto Genova : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:57:00 GMT)

Migranti - Salvini all'Hotel House di Porto Recanati : 'Servono le ruspe - va abbattuto' : Matteo Salvini torna a evocare le ruspe. Questa volta contro l'Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata. 'Va abbattuto, l'unica soluzione è quella radicale', ha detto il ministro dell'...

Salvini all'Hotel House : "Qui servono le ruspe" : "Qui servono le ruspe, non c'è altro da fare". Lo dice il ministro derll'Interno, Matteo Salvini, durante il sopralluogo all' Hotel House di Porto Recanati , in provincia di Macerata, dimora di molti ...

Salvini "usa metodi e toni fascisti". Il ministro lussemburghese torna all'attacco : Per Asselborn la lite al vertice di Vienna sull'immigrazione con il leader della Lega "è stata una provocazione calcolata"

PONTE GENOVA - FURIA MAIO-Salvini SUL DECRETO DI CONTE/ Ultime notizie - perizia choc su stralli del Morandi : PONTE Morandi, Di MAIO-SALVINI contro CONTE: "su DECRETO GENOVA premier decide tutto da solo". Retroscena e Ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Macerata - sopralluogo di Salvini nel grattacielo multietnico Hotel House : 'Da sistemare o da abbattere' : "O lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda. Non c'è una terza via". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , durante il sopralluogo dentro l' Hotel House , il ...

Migranti - Salvini trova alleati in Austria : 'Identificarli a bordo subito dopo i soccorsi' : Sull'emergenza Migranti in Europa, Salvini e Kickl ministro dell'Interno dell'Austria hanno espresso una visione comune e proposte condivise, a partire da quella che si basa sull'identificazione dei naufraghi gia' a bordo delle navi subito dopo i soccorsi in mare. Come previsto, i rappresentanti di due tra i governi più intransigenti in ambito continentale sul tema del controllo delle frontiere hanno confermato la linea della fermezza rispetto a ...

Manovra - Salvini “Settimana prossima numeri alle tabelline”/ Ultime notizie - M5s : reddito di cittadinanza ok : Manovra da 28-30 miliardi. Ultime notizie, focus su imprese e reddito di cittadinanza, taglio Irpef rinviato. Lega e Movimento 5 Stelle avranno 8 miliardi a testa(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Bloccato flusso dalla Libia - lavoriamo su Tunisia e Turchia' : 'In Tunisia non c'è guerra né carestia, non si capisce perché debbano partire barche e barchine'. Matteo Salvini sposta sui 'fronti' tunisino e turco la sua battaglia contro l'immigrazione clandestina ...

Salvini alla festa della Lega : "Ho già 50 denunce - una dagli zingari" : Matteo Salvini parla dal palco della festa della Lega di Paullo , in provincia di Milano, e torna sulle denunce subite in questi giorni, a cominciare dall'indagine per sequestro di persona dopo il ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

Salvini alla festa leghista : "Taser anche ai vigili" : Il ministro ha poi annunciato per la "settimana prossima in Consiglio dei ministri" l'arrivo dei "decreti immigrazione e sicurezza" Sulla manovra , spiega Salvini passando all'economia, "c'è un po' ...

Diciotti - migranti contro Salvini : chiederanno risarcimento/ Ultime notizie - lui replica "siamo alle comiche" : Diciotti, migranti si costituiscono parte civile contro Salvini: il ministro dell'Interno replica dicendosi tranquillo rispetto all'inchiesta che lo vede coinvolto.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Libia - si spacca il governo giallo-verde. Il ministro Enzo Moavero sfida Matteo Salvini : Mentre Matteo Salvini dialoga con Sarraj e appoggia Misurata, la Farnesina rappresentata dal ministro Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta sulla questione libica cerca di dialogare in accordo ...