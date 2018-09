Salvini al grattacielo multietnico | lo sfogo dei cittadini | Mi hanno aggredito

Salvini contro il grattacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati : “Va abbattuto - ci vogliono le ruspe” : In visita ufficiale, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è reacato all'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo di 17 piani abitato da 1700 persone per il 90% di origine straniera da tempo al centro di polemiche locali, e ne ha chiesto l'abbattimento: "L'ultima volta mi sono dovuto travestire da imbianchino per arrivarci. Qui servono le ruspe, non c'è altro da fare. Da anni regnano degrado e abusivismo in questo posto".Continua a leggere

