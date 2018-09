: Solidarietà a #Salvini. Non solo è stato preso a pesci in faccia al vertice europeo sull’immigrazione, dove non acc… - lucianonobili : Solidarietà a #Salvini. Non solo è stato preso a pesci in faccia al vertice europeo sull’immigrazione, dove non acc… - RaiNews : Tensione fra Matteo Salvini e il collega del Lussemburgo #Asselborn durante l'intervento alla Conferenza di Vienna… - Corriere : Il ministro lussemburghese: «Salvini usa toni e metodi dei fascisti degli anni 30» -

"Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo? Nessun fascismo, soltantodelle. Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi". Così il ministro dell'Interno,, replica, su Twitter, al collega lussemburgheseche lo accusa di usare "metodi e toni dei fascisti" sui migranti.(Di domenica 16 settembre 2018)