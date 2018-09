Ronaldo si sblocca | Juve batte Sassuolo

Juventus-Sassuolo 2-1 - Cristiano Ronaldo si sblocca con doppietta| I gol : foto : Il primo gol italiano di CR7 arriva al 50’, un tocco sotto porta. Il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar, espulso Costa

