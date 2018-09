«Romolo + Giuly» | la serie sulla «guerra» fra Roma Nord e Roma Sud spiegata ai non romani

«Romolo + Giuly» : il party della nuova serie originale targata Fox : Romolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: il partyRomolo + Giuly: ...

Romolo+Giuly : la «guerra» tra Roma e il resto d'Italia : Pedro Armocida In principio c'è stato un cortometraggio per il web molto divertente, Romolo+Giuly, che ironizzava sulle diversità quasi antropologiche tra gli abitanti di Roma Sud e quelli di Roma ...

Giorgio Mastrota a DM : «In Romolo+Giuly sarò mefistofelico. Mi hanno proposto di fare Isola - GF Vip e Pechino - ma non volevo perdere le televendite» : Giorgio Mastrota Il Giorgio Mastrota che non ti aspetti. In Romolo + Giuly, la nuova serie tv in onda su Fox da lunedì 17 settembre, il conduttore tv e “re del materasso in offerta” ha interpretato se stesso con sarcasmo, indossando i panni di un alter ego perfido e senza scrupoli. Un ruolo chiaramente dissacratorio, che però – alla vigilia della messa in onda e alla visione di alcuni promo – non tutti hanno capito. Ai ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Romolo + Giuly all'amatriciana : "Chi prende sul serio questa operazione non ha capito nulla. È satira surreale, fantasy comico. Come Il trono di spade con dentro Don Camillo e Peppone". Così Alessandro Saba, Vice President ...

Romolo + Giuly - la comedy che divide Roma e l’Italia : chi vincerà la guerra? : Romolo + Giuly, la guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, arriva in prima visione assoluta dal 17 settembre ogni lunedì alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky). Creatori della serie sono Michele Bertini Malgarini (che cura anche la regia), Giulio Carrieri e Alessandro D’Ambrosi, già creatori nel 2016 del ...

Giorgio Mastrota - insulti per lo spot di Romolo + Giuly : ‘Sono un bravo padre di famiglia’ : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Romolo Giuly - Fortunato Cerlino è don Alfonso - 'cugino nobile di Pietro Savastano' - TV/Radio - Spettacoli : 'Quando ho letto il copione ho detto: sono pazzi, non farò mai una cosa del genere, che c'entra con il mio percorso? Poi, a una seconda lettura, ho capito che quell'impianto era sostenuto da un ...

Roma Nord contro Roma Sud - lo scontro - finto - nella capitale - in Romolo+Giuly - serie comedy che fa il verso a Gomorra : Roma Nord contro Roma Sud, un odio secolare tra due zone della capitale,, solo nella finzione, nella serie tv ' Romolo + Giuly ', in onda su Fox dal 17 settembre , un mix tra Gomorra e Suburra ...

Romolo + Giuly - serie Fox : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Palazzo Brancaccio a Roma la conferenza stampa di presentazione di Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy in onda dal 17 settembre in prima assoluta su Fox (canale 112 di Sky) prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions. Blogo la seguirà in liveblogging. Presente l'intero cast, il regista Michele Bertini Malgarini e ...

