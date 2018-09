Romina Power Al Bano e il dolore per Ylenia Carrisi Domenica In

Mara Venier - Domenica in : ospiti della prima puntata Feltri - Lollobrigida e Romina Power : Uno sguardo al passato, ma strizzando l' occhio al pubblico giovane. È così che Mara Venier vuole impostare l' edizione 2018/2019 di Domenica In , da domani alle 14 su Rai1, che la vede nuovamente in ...

“Uno spreco”. Cristel Carrisi - il pensiero su mamma e papà : cosa dice di Al Bano e Romina Power : Fare infuriare Al Bano Carrisi ormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l’annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: “Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di ...

Al Bano fa marcia indietro : “Non mi ritiro”. Merito di Romina Power : Al Bano Carrisi fa marcia indietro e svela che non si ritirerà dal mondo della musica, ma continuerà a cantate insieme a Romina Power. Nei giorni scorsi i giornali avevano annunciato l’addio alle scene dell’artista pugliese, affermando che Al Bano, dopo vari problemi di salute, aveva deciso di prendersi una pausa e di rinunciare a live e ospitate tv. Intervistato da Radio Due, il cantante ha smentito categoricamente la notizia, ...

Domenica In vs Domenica Live : Venier punta su Romina Power - D’Urso sui balletti delle gemelle Lecciso : Raffaella e Loredana Lecciso Romina contro la Lecciso e viceversa. L’eterno dilemma del gossip di casa Carrisi è pronto ad accendere la sfida della Domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Se la conduttrice veneta ha scelto l’amica Romina Power per il suo ritorno a Domenica In, la napoletana è pronta ad ospitare Loredana Lecciso ma non solo. D’Urso raddoppia accogliendo a Domenica Live anche Raffaella ...

Al Bano si ritira per motivi di salute. Ma con Romina Power pensa a un disco : Dopo lunghi ripensamenti, Al Bano conferma che dal prossimo anno si ritira dalle scene. Dunque da gennaio non canterà più dal vivo, l’ultimo concerto sarà il 31 dicembre. La scelta di appendere il microfono al chiodo è dettata da motivi di salute. Dopo l’infarto e l’ischemia che l’hanno costretto al ricovero in ospedale nel 2017, è arrivato il momento di fermarsi. “Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi”, ...

Romina Power e Al Bano insieme? Lei : “Sono nauseata!” : La Power non ci sta e interviene a smentire i pettegolezzi sul loro riavvicinamento sentimentale “Sono nauseata” queste la parole usate da Romina Power per mettere a tacere le insinuazioni sul ritorno di fiamma con Al Bano. Molti sono però i fan che, dopo aver rivisto la coppia tornare a duettare sullo stesso palco, sperano di rivederli insieme anche nella vita privata. D’altra parte la loro storia, nonostante gli alti e bassi, è stata capace ...

“Romina Power è scappata”. Caos a casa di Al Bano. Lo sa bene Loredana Lecciso : “È successo - eccome se è successo” : È tornato in televisione con il botto. “Storie Italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, si è guadagnato trenta minuti in più e un raddoppio nel palinsesto. Il format è sempre lo stesso: cronaca, ma anche attualità, società e costume. E ancora interviste a “tu per tu” con ospiti vip, finestre su inchieste già seguite lo scorso anno (dai diritti negati ai disabili, alla sanità, dalla malagiustizia, al mondo delle ...

Al Bano segue Romina Power : preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso : Dopo Romina Power, anche Al Bano sarà ospite di Domenica In. Lei ci sarà per la prima puntata, il 16 settembre, lui per la terza. Dunque, il cantante di Cellino San Marco segue l’esempio dell’ex moglie e preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso che conduce in contemporanea Domenica Cinque. Secondo quanto riferito da Blogo, Al Bano avrebbe già firmato il contratto con la Rai e si è detto felice di partecipare al programma dove si ...

Mara Venier chiama Al Bano a Domenica In dopo Romina Power : Domenica In: Mara Venier ospita Al Bano dopo Romina Power Mara Venier sta per tornare con Domenica In. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda Domenica 16 settembre subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1. La conduttrice darà filo da torcere al diretto competitor Domenica Live di Barbara D’Urso. Come è noto, entrambi i contenitori Domenicali hanno optato per il loro debutto sulle ex di Al Bano Carrisi: Romina Power ...