Romina Power a Domenica In emozionata per la nascita del nipote

“No - Romina…”. Loredana Lecciso a Domenica Live ironizza sulla forma fisica della Power. Oh - cosa dice! : Una nuova stagione di Domenica Live ha preso il via oggi. Barbara d’Urso torna in studio con il suo fortunato talk-show Domenicale. Fino a maggio 2019 le frequenze Mediaset vedranno Carmelita protagonista. Per lei quest’anno c’è un osso duro da battere: Mara Venier con la sua Domenica In. E che tra le due ci sia aria di sfida lo si intuisce anche dalla scelta degli ospiti per la prima puntata: mentre su Rai 1 arriva Romina ...

Domenica In - Romina Power a cuore aperto con Mara venier : Un incontro tra due amiche, una chiacchierata delicata, che tocca molti temi, ma senza urlarne nessuno. Dal nipotino nuovo nuovo, alla morte prematura del padre di Romina, dal riavvicinamento con Al Bano alla scomparsa di Ylenia: Romina Power si racconta a Mara venier nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Romina Power: Kay e i futuri nipoti Romina racconta del nipotino Kay, il figlio di Cristel nato a Zagabria “Avevo ...

Al Bano a Verissimo : "Romina Power e Loredana Lecciso? Le mamme dei miei figli - se regna l'accordo è fatta" : Al Bano, ospite in esclusiva domani a Verissimo con la figlia Cristel, smentisce categoricamente di voler abbandonare le scene.prosegui la letturaAl Bano a Verissimo: "Romina Power e Loredana Lecciso? Le mamme dei miei figli, se regna l'accordo è fatta" pubblicato su Gossipblog.it 15 settembre 2018 01:00.

“Uno spreco”. Cristel Carrisi - il pensiero su mamma e papà : cosa dice di Al Bano e Romina Power : Fare infuriare Al Bano Carrisi ormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l’annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: “Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di ...

Al Bano fa marcia indietro : “Non mi ritiro”. Merito di Romina Power : Al Bano Carrisi fa marcia indietro e svela che non si ritirerà dal mondo della musica, ma continuerà a cantate insieme a Romina Power. Nei giorni scorsi i giornali avevano annunciato l’addio alle scene dell’artista pugliese, affermando che Al Bano, dopo vari problemi di salute, aveva deciso di prendersi una pausa e di rinunciare a live e ospitate tv. Intervistato da Radio Due, il cantante ha smentito categoricamente la notizia, ...

Caterina Balivo - l'annuncio a Vieni da me/ "Di Al Bano e Romina Power non parlo" : critiche per il look : Caterina Balivo annuncia la sua scelta a Vieni da me: "l'ho promesso, non parlo di Al Bano e Romina Power". Argomento tabù per il programa di Raiuno. Ecco perchè.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:42:00 GMT)

Domenica In vs Domenica Live : Venier punta su Romina Power - D’Urso sui balletti delle gemelle Lecciso : Raffaella e Loredana Lecciso Romina contro la Lecciso e viceversa. L’eterno dilemma del gossip di casa Carrisi è pronto ad accendere la sfida della Domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Se la conduttrice veneta ha scelto l’amica Romina Power per il suo ritorno a Domenica In, la napoletana è pronta ad ospitare Loredana Lecciso ma non solo. D’Urso raddoppia accogliendo a Domenica Live anche Raffaella ...

Al Bano si ritira per motivi di salute. Ma con Romina Power pensa a un disco : Dopo lunghi ripensamenti, Al Bano conferma che dal prossimo anno si ritira dalle scene. Dunque da gennaio non canterà più dal vivo, l’ultimo concerto sarà il 31 dicembre. La scelta di appendere il microfono al chiodo è dettata da motivi di salute. Dopo l’infarto e l’ischemia che l’hanno costretto al ricovero in ospedale nel 2017, è arrivato il momento di fermarsi. “Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi”, ...

Mattino Cinque - l'annuncio ufficiale di Al Bano : 'Non canto più' - l'ultimo gesto epocale con Romina Power : Stavolta Al Bano sembra fare sul serio. A Mattino Cinque da Federica Panicucci, il cantante ha dichiarato che non ha più intenzione di cantare. Da tempo ragionava sul suo addio alla musica, stavolta ...