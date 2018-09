Roma | università ostaggio dei rom

CONTE NON RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Corso di Laurea in Scienze Motorie riservata ai tecnici di IV livello presso l'Università degli Studi di Roma : Nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Scuola dello Sport a supporto delle Federazioni Sportive Nazionali, è stato sottoscritto un protocollo di cooperazione culturale e scientifica tra la SdS e l'Università del Foro Italico al fine di consentire a ...

Giulia Romano muore a 22 anni di tumore. L’Università del Salento le conferisce la laurea : Giulia Romano è morta di tumore a 22 anni quando le mancavano due esami e la tesi. Sognava di diventare un’insegnante e L’Università del Salento ha deciso di conferirle lo stesso il titolo. La mamma: “Gliel’ho annunciato in ospedale. Non so se sia un caso ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati”.Continua a leggere

Roma : Università Tor Vergata - torna simulazione test d’ingresso : Roma – Anche quest’anno torna “testa il test”, la simulazione gratuita- in aula- dei quiz ministeriali per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato per l’anno accademico 2018/19, organizzata dall’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Chiuse le iscrizioni per gli oltre 1000 posti disponibili per le simulazioni di Ingegneria Edile-Architettura, Professioni Sanitarie, ...

La Roma vola in California : allenamenti all'Università di San Diego a due passi dall'oceano : Il vento che soffia dall'oceano Pacifico rende il clima più mite, non a caso San Diego è la meta preferita di tutti i surfisti d'America che sulla costa della contea si spostano con la loro auto alla ...

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuRomarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Roma : Università Foro Italico - apre nuovo Centro Medicina Sport : Roma – L’universita’ del Foro Italico di Roma sempre piu’ punto di riferimento delle Scienze Motorie e della Medicina applicata allo Sport. Sara’ infatti inaugurato lunedi’ 16 luglio il Centro universitario di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico. L’ateneo guidato dal rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione internazionale di Medicina dello Sport, spalanca le porte ai ...

Roma - bus in fiamme vicino all’università : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Un autobus in fiamme in viale Regina Elena, all’incrocio con viale dell’Università, a Roma. I Vigili del Fuoco, con una squadra, sono intervenuti verso le 12:30 per spegnere l’incendio, divampato nella parte posteriore dell’autobus, evitando così il propagarsi delle fiamme. Sul posto il personale Atac aveva iniziato l’opera di spegnimento con estintori a polvere. Al termine ...

