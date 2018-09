Roma In corso lavori preferenziale via Emanuele Filiberto

#RomaDecide. Bilancio partecipativo in VIII Municipio : in corso voto online : Dalla riqualificazione di parchi e aree verdi all’abbattimento delle barriere architettoniche, fino a interventi su servizi pubblici e mobilità sostenibile.

Loano - in corso Roma e piazza Mazzini la tradizionale Fiera di Settembre : immagine di repertorio Si terrà domenica 16 Settembre in corso Roma ed in piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera diSettembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per ...

Marco Danese : Roma - che bel concorso! - : ... i volontari hanno costituito un supporto importantissimo, e molti di loro li abbiamo collocati in ruoli molto prossimi all'attività tecnica trattandosi di persone del mondo dello sport equestre, ...

Roma : Trasporti - da domani precorso tram ‘3’ deviato per lavori : Roma – Da domani a Roma percorso deviato per il tram 3. Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario. I tram ...

Giuseppe Conte ha detto nuovamente che si ritirerà dal concorso per un posto da professore a Roma : Lo aveva già detto pochi giorni fa, ma ieri Politico ha scoperto che Conte aveva solo chiesto il rinvio di una prova di selezione The post Giuseppe Conte ha detto nuovamente che si ritirerà dal concorso per un posto da professore a Roma appeared first on Il Post.

CONTE NON RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Monete d'oro Romane - "un ritrovamento epocale - segna il percorso della storia" : "Per me questo è un caso più che eccezionale è epocale, uno di quelli che segna il percorso della storia". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, nella conferenza stampa di presentazione, a Milano, del ritrovamento delle Monete d'oro di epoca romana avvenuto a Como. "Non siamo ancora in grado di capirlo, ma è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati".Si tratta di un 'tesoro' di 300 Monete ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

Candela : 'La Roma è più forte dello scorso anno' : Roma - Dopo Francesco Totti anche Vincent Candela è intervenuto ai microfoni di RadioRoma per parlare del momento particolare dei giallorossi. ' Periodi così nel calcio sono sempre esistiti, il ...

Roma - Totti : 'La Juventus è fuori concorso. Basta alle voci extra Trigoria' : 'È un momento particolare perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Un inizio di stagione in cui abbiamo giocato tre partite e non si può dire dopo tre partite di chi sia la colpa.

Roma - ponti sorvegliati per tre anni : lavori anche a Corso Francia : Dalla fine del mese una ditta specializzata utilizzerà le tecniche più sofisticate per monitorare ponti e infrastrutture della Capitale. L'appalto, che vale 6,5 milioni di euro, consentirà per tre ...

Roma - DI FRANCESCO/ "Schick? Si può fare bene anche entrando a gara in corso" : ROMA, Di FRANCESCO, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, lancia un messaggio alla propria squadra: "manca la cattiveria, voglio una grande risposta".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:41:00 GMT)

Roma - paura al pronto soccorso del Sandro Pertini : un uomo ubriaco urla e aggredisce i poliziotti con un coccio di vetro : paura, l'altra sera, al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini, dove un uomo ubriaco ha dato in escandescenza, urlando, dando calci alle barelle, e minacciando medici e pazienti armato di un ...