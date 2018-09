Roma-Chievo | le formazioni ufficiali

Roma-Chievo Verona : i giallorossi cercano il pronto riscatto : Roma-Chievo Verona: la quarta gara del girone d’andata in programma oggi alle 12.30 Dopo la tempesta c’è sempre il sole, o almeno è quello in cui spera Di Francesco. La sua Roma, reduce da un avvio di campionato non tra i più facili, va alla caccia del primo successo casalingo stagionale per smorzare le ultime polemiche. Per farlo, però, bisognerà battere il Chievo Verona di Lorenzo D’Anna, in cerca di punti per azzerare il -2 ...

Roma-Chievo Verona - le formazioni ufficiali : Roma-Chievo sarà la gara di mezzogiorno della 4ª giornata di Serie A, out Pastore e De Rossi infortunati, ecco le formazioni La Roma prova a rispondere al Napoli nella gara di mezzogiorno della 4ª giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Di Francesco si affiderà alla vena di un El Shaarawy dato in ottima forma, al centro della difesa invece la sorpresa più inattesa, ci sarà Juan Jesus. Noti i problemi di De Rossi, in mediana ci sarà ...

Roma-Chievo : probabili formazioni e diretta dalle 12.30. Dove vederla : ROMA - La Roma inizia un ciclo di partite impegnativo, mercoledì c'è il Real, con il match delle 12.30 contro il Chievo . Di Francesco dovrà gestire bene le forze in vista del tour de force. Le ...

Roma-Chievo : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Roma-Chievo, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni/ Roma Chievo : quote - le ultime novità live - Serie A 4giornata - : Probabili formazioni Roma Chievo: Di Francesco ha qualche giocatore non al meglio e deve pensare al Real Madrid, D'Anna rilancia Giaccherini.

Roma-Chievo Verona - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Vietato fallire per non perdere contatto dalla vetta e cullare ancora il sogno tricolore. La Roma affronterà il Chievo nel lunch match di domenica 16 settembre, in occasione della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi hanno incassato una pesante batosta a San Siro contro il Milan, che ha prevalso a tempo quasi scaduto al termine di un match estremamente equilibrato. E un altro passo falso sarebbe già letale per le ...