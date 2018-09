Roma-Chievo 2-2 | in gol El Shaarawy e Cristante | Birsa e Stepinski

Roma -Chievo 2-2 : delusione giallorossa - i veneti rimontano due volte. Fischi dell'Olimpico : La Roma pareggia con il Chievo Verona per 2-2 allo stadio Olimpico. In gol prima El Shaarawy e Cristante, poi Birsa e Stepinski. Fischi dell'Olimpico al 90'. SLEGGI LA CRONACA

Serie A - 4a giornata : Roma -Chievo 2-2 : 14.30 La Roma si butta via nel 'lunch match' dell'Olimpico: col Chievo da 2-0 a 2-2. Dzeko subito minaccioso, poi i giallorossi bussano due volte:apre El Shaarawy su cross di Florenzi (10'),raddoppia Cristante servito da Dzeko (30').Ospiti pericolosi nel finale con Stepinski e Birsa,al 44'Sorrentino vola su El Shaarawy. Il n.1 gialloblù in avvio ripresa salva su Pellegrini,al 52' Birsa accorcia con uno splendido sinistro a giro. Sorrentino ...

Roma-Chievo 2-1 LIVE : gran gol di Birsa : Roma-Chievo, le formazioni ufficiali Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini, Cristante; Under, ...