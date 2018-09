Roma | blitz dei vigili a Monti Verifiche nei locali e controlli stradali anche a San

Roma - il blitz della polizia al Baobab : “Cercano i migranti della Diciotti”. L’anticipazione di Piazzapulita : La troupe di Piazzapulita, con la giornalista Micaela Farrocco, ha filmato il momento del blitz della polizia al Centro Baobab di Roma. Gli agenti hanno individuato e accompagnato all’Ufficio immigrazione di Roma 17 migranti, che erano in fila per esser visitati dallo staff sanitario di Medici senza frontiere. La polizia ha confermato di essere alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti. Nel video un’anticipazione della ...

Via agli sgomberi di Salvini a Roma Est. Blitz a Tor Cervara : Nella palazzina di via Costa, di proprietà privata, vivono in condizioni igienico sanitarie critiche 150 persone, prevalentemente originari dell'Africa e della Romania Segui su affaritaliani.it

Roma - via al primo sgombero dell'era Salvini : blitz in un palazzo a Tor Cervara : Via al primo sgombero dell'era Salvini a Roma, in via Raffaele Costi a Tor Cervara , zona Est. Polizia locale e il reparto Mobile della polizia di Stato stanno liberando una palazzina occupata da ...

Roma : Ostia - blitz Casapound contro mercatini rom : Roma – “Basta mercatini Rom abusivi. Ogni settimana in viale della Vittoria, in via Oletta e in via delle sirene ad Ostia si svolgono mercatini abusivi dove i Rom rivendono quello che rimediano nel rovistaggio dei cassonetti, ma anche refurtive di furti in appartamenti. Oggi li abbiamo impediti”. Cosi’ recita il volantino che i militanti di Casapound hanno distribuito su viale della Vittoria a Ostia dove si sono trovati ...

Roma : Colosseo e Fontana di Trevi - blitz anti degrado dei Carabinieri : Roma – Continuano i controlli antiabusivismo e antidegrado dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree di interesse storico e monumentale. Ad esito delle attivita’ svolte ieri nelle aree tra Colosseo e Fontana di Trevi, i Carabinieri hanno arrestato una persona, denunciato a piede libero altre nove, sanzionato 17 ambulanti abusivi e sequestrato oltre 500 articoli. Nell’area monumentale del Colosseo, i Carabinieri ...

Roma : abusivismo - blitz della Polizia a San Pietro : Roma – Sono continuati anche nelle ultime settimane i controlli straordinari di Polizia Amministrativa, disposti dal Questore di Roma e dall’Ispettorato Vaticano, volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona di San Pietro, in particolare in Viale di Porta Angelica, Viale Vaticano, Largo del Colonnato, Piazza del Santo Uffizio e Piazza Risorgimento, nonche’ lungo le direttrici di accesso ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - ds Siviglia conferma : "Ha chiesto la cessione" - Monchi prepara il blitz : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie sulla pista di mercato giallorossa: il ds del Siviglia conferma, "il calciatore ci ha chiesto la cessione"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:10:00 GMT)

Roma - Il maxi-blitz a Castel Romano : ma i rom pericolosi sono spariti : spariti, inghiottiti nel nulla, qualcuno ha traslocato nell'accampamento di via della Chimica ad Aprilia, ma all'appello mancano quasi 800 rom, potenzialmente pericolosi, che fino a ieri avevano la ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Castel Romano - maxi-blitz nel campo rom (31 luglio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercontinentali (31 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Blitz al campo rom di Castel Romano con cani ed elicotteri : Un Blitz fermamente voluto dalle autorità quello scattato questa mattina nel campo rom di Castel Romano, dove gli uomini della polizia locale sono entrati per vedere quente persone stiano effettivamente vivendo in uno dei campi più grandi d'ItaliaLa polizia locale di Roma Capitale, con l'aiuto delle unità cinofili della Polizia di Stato e di un elicottero ha effettuato un maxi Blitz per controllare il campo sito a Castel Romano tra i più grossi ...

Roma - maxi-blitz nel campo rom di Castel Romano con volanti - cani ed elicottero : Il campo nomadi di Castel Romano di nuovo ai raggi X. In mattinata è scattato un maxi-blitz della polizia e dei vigili urbani nell'accampamento tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è ...

Roma : Blitz forze dell’ordine in campo nomadi Castel Romano : Roma – Dopo lo sgombero del camping River e l’operazione contro il fenomeno dei roghi tossici di via di Salone e’ arrivata un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per identificare e controllare le persone effettivamente residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Le attivita’, che vedono impiegato il reparto cinofili della Polizia di Stato, hanno anche lo scopo ...

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...