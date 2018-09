Ritardi e proteste al cantiere del Ddl Pillon sull' affido condiviso | dubbi tra i 5 Stelle

huffingtonpost

(Di domenica 16 settembre 2018) "Chi lo sa che per Pasqua non riusciamo a regalare ai bambini le vacanze con la mamma o con il papà". Simonepesa le parole. Se "non è uno stop, nessuna interruzione"- come si affanna a precisare lui stesso - il suo intervento, ieri sera in tarda serata in diretta Facebook, segna di sicuro una brusca frenata nel cammino del disegno di leggedi cui è primo firmatario. "Adesso dobbiamo dare priorità ad altri progetti di legge già scadenzati" ha esordito il senatore leghista, assicurando che il testo verrà modificato, la retroattività garantita, ma i quattro cardini - fissati nel contratto di governo - "mediazione, tempi paritetici, mantenimento diretto per capitoli e lotta all'alienazione saranno rispettati sicuramente". Quanto ai rapporti con gli alleati di Governo - gli amici dei Cinque", come li ha ...