RISULTATI SERIE B Classifica aggiornata | prima vittoria per il Palermo | Foggia ko!

Serie C - i RISULTATI della prima giornata di campionato : Dopo una lunghissima estate tra ricorsi e polemiche riguardanti i ripescaggi e la formazione dei campionati, la stagione inizia ufficialmente anche in Serie C. prima giornata divisa su più giorni in ...

RISULTATI SERIE C Girone C : inizio boom per Rende e Juve Stabia : Risultati Serie C Girone C- Ha preso il via la giornata valida per il campionato di Serie C, interessanti indicazioni nel Girone C grazie alle vittorie in trasferta di Rende, Juve Stabia. Ottime prestazioni per Catanzaro e Casertana, flop Cavese. Risultati Serie C Girone C Catanzaro-Potenza 1-0 Bisceglie-Vibonese 1-1 Casertana-Cavese 3-1 Paganese-Rende 1-4 Siracusa-Juve Stabia 0-3 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

I RISULTATI della quarta giornata di Serie A : All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato in casa contro il Chievo, alle 15 la Juventus ha battuto il Sassuolo con due gol di Cristiano Ronaldo The post I risultati della quarta giornata di Serie A appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE C Girone A : sconfitta della Juve U23 - colpaccio dell’Arezzo [GALLERY] : 1/16 Ivan Benedetto/LaPresse ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Higuain riprende il Cagliari - finisce pari alla Sardegna Arena : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La Juventus batte il Sassuolo con i primi gol di Cristiano Ronaldo, che mette a segno una doppietta(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:11:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Kragl fa impazzire lo Zaccheria! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della terza giornata. Il Verona segna quattro gol al Carpi, tris della Salernitana contro il Padova(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:38:00 GMT)

RISULTATI SERIE C Girone B - vittoria con il minimo sforzo per il Monza : Risultati Serie C Girone B – Ha preso il via la giornata valida per il campionato di Serie C, interessanti indicazioni nel Girone B, vittoria con il minimo sforzo per il Monza che ha avuto la meglio del Feralpisalò, blitz del Renate contro la Sambenedettese, ok davanti al pubblico amico per la Fermana mentre a reti inviolate la partita tra Vicenza Virtus e Giana Erminio. Risultati Serie C Girone B FERMANA-VIRTUS VERONA ...

RISULTATI SERIE D - le grandi non sbagliano : spettacolo Bari a Messina - Pozzebon ‘sfida’ i tifosi giallorossi : Risultati Serie D – Si è giocata la prima giornata del campionato di Serie D, spettacolo del Bari nella gara contro il Messina, 0-3 il risultato finale che non lascia repliche. I pugliesi partono forte e, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, trovano il gol del vantaggio con Floriano: Ragone respinge un pallone che probabilmente sarebbe finito fuori, la palla arriva all’attaccante ex Foggia che da due passi deve solo ...

RISULTATI SERIE A 4ª giornata – Sorridono Lazio e Juventus - Piatek fa il fenomeno : pari Roma e Torino : Vittorie per Lazio e Juventus, il Genoa si gode Piatek, pareggi per Roma e Torino: i Risultati della 4ª giornata di Serie A Quarta giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Ad iniziare da quelli del sabato che hanno visto l’Inter crollare in casa contro il Parma, il Napoli superare in extremis la Fiorentina e il Frosinone subire ben 5 gol dalla Sampdoria. Tanto spettacolo anche nelle sfide di domenica. Apre le danze la Roma, ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Parolo lancia la Lazio - adesso c'è il Milan! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite. La Juventus batte il Sassuolo con i primi gol di Cristiano Ronaldo, che mette a segno una doppietta(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:49:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - dretta gol live score : Lazio impacciata - ma l'Empoli non passa : Risultati Serie A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La Juventus batte il Sassuolo con i primi gol di Cristiano Ronaldo, che mette a segno una doppietta(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:41:00 GMT)

RISULTATI SERIE A - 4^ giornata e la classifica : ecco Cristiano Ronaldo - l’attaccante trascina la Juve - bene il Genoa ed il Bologna è in crisi [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : RISULTATI e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Serie A - i RISULTATI della quarta giornata : All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato in casa contro il Chievo, alle 15 la Juventus ha battuto il Sassuolo con due gol di Cristiano Ronaldo The post Serie A, i risultati della quarta giornata appeared first on Il Post.