Risultati Serie B Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 3^

Serie B oggi - Risultati e classifica. Il Cittadella vince ancora : Riprende il campionato cadetto: vince ancora la capolista, pareggio in extremis per il Pescara La Serie B resta a 19 squadre

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : vince la Cremonese! (3^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la terza giornata. Sono quattro le sfide di sabato 15 settembre, in campo la capolista Cittadella(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Risultati Serie B - 3^ giornata : Ascoli di misura - Cittadella trascinato da Iori : Si sono appena concluse le gare della terza giornata di B in programma per le 15. La doppietta su rigore di Iori permette al Cittadella di superare tra le mura amiche il Cosenza. Ad Ascoli, l’uno a zero dei bianconeri sul Lecce porta la firma del bomber Ardemagni. Pareggio al ‘Rigamonti’ tra Brescia e Pescara: gli ospiti falliscono un rigore alla mezz’ora con Cocco, poi il gol di Morosini al 82′ sembra ...

Serie B - la diretta gol : i Risultati in tempo reale : 12:31 15 set Brescia-Pescara, la presentazione della sfida Dopo una settimana turbolenta, segnata dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha confermato il campionato a diciannove ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Nations League calcio 2018-2019 : Risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...