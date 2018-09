RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | CR7 fa doppietta | Juventus al comando! Diretta

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : RISULTATI e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Serie A - i RISULTATI della quarta giornata : All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato in casa contro il Chievo, alle 15 la Juventus ha battuto il Sassuolo con due gol di Cristiano Ronaldo The post Serie A, i risultati della quarta giornata appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE A - 4^ giornata LIVE : si gioca Juventus-Sassuolo : Risultati Serie A – Dopo il clamoroso pareggio della Roma contro il Chievo continua il programma della 4^ giornata del campionato di Serie A, solo tre partite alle 15. Il big match mette di fronte Juventus e Sassuolo, i bianconeri intenzionati a confermarsi in testa alla classifica. Si gioca anche Genoa-Bologna, interessante Udinese-Torino. Risultati Serie A Juventus-Sassuolo 0-0 GENOA-BOLOGNA 0-0 UDINESE-TORINO 0-0 SCARICA GRATIS ...

Serie A live - le partite di oggi. RISULTATI - classifica e marcatori : La diretta dei match della quarta giornata. Alle 15 Juventus-Sassuolo, Genoa-Bologna e Udinese-Torino. Nell'anticipo delle 12.30 Roma-Chievo 2-2

RISULTATI SERIE D / Classifiche aggiornate : tutti in campo - si gioca! Livescore 1^ giornata : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, Livescore delle partite che nei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I caratterizzano la prima giornata e con essa un nuovo inizio(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:37:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che domenica 16 settembre si giocano per la terza giornata di campionato. In campo anche Verona e Palermo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:35:00 GMT)

Serie B - i RISULTATI in diretta live della terza giornata. Le formazioni ufficiali : LE formazioni ufficiali Verona , 4-4-2,: Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Colombatto, Henderson, Zaccagni, Laribi; Matos, Pazzini. Allenatore : Grosso Carpi, 4-5-1,: Colombi, ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Chievo rimonta la Roma! Diretta gol live score (4^ giornata) : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite. La quarta giornata ci propone oggi sei incontri (domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Serie A - i RISULTATI in diretta LIVE della quarta giornata : le formazioni ufficiali : Gli arrivi allo stadio - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Udinese-Torino: Zaza ancora in panca. Gli arrivi allo stadio' - Sky Sport HD 13:57 16 set FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Foggia e la penalizzazione : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 16 settembre si giocano per la terza giornata di campionato. In campo anche Verona e Palermo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:47:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : El Shaarawy-Cristante - la Roma vola! : Risultati Serie A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La quarta giornata ci propone oggi sei incontri (domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:11:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : in campo all'Olimpico! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite. La quarta giornata ci propone oggi sei incontri (domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:58:00 GMT)

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite (Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I) : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite che nei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I caratterizzano la prima giornata e con essa un nuovo inizio(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 05:17:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (4^ giornata) : Risultati Serie A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La quarta giornata ci propone oggi sei incontri (domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 05:17:00 GMT)