Rissa tra Fabrizio Corona e un imprenditore | necessario l' intervento delle autorità

Rissa a bordo - aereo costretto a rientrare in aeroporto : Un velo decollato da Perth e diretto a Londra è stato costretto a rientrare in aeroporto dopo che un uomo ha causato una Rissa con altri passeggeri: ora rischia di dover pagare un risarcimento danni da 60 mila dollari.Continua a leggere

Passeggero provoca Rissa a bordo - volo rientra due ore dopo il decollo : Si è chiuso nel bagno subito dopo il decollo e lì è rimasto per oltre un'ora. Poi, quando ha deciso di uscire dalla toilette ha iniziato a urlare contro gli altri passeggeri. È successo a bordo di un volo della compagnia australiana Qantas, partito da Perth e diretto a Londra. Un uomo di 32anni ha quasi scatenato una rissa sul veivolo, costringendo il pilota a fare marcia indietro e tornare allo scalo di partenza."I membri dell'equipaggio, con ...

Notte di follia e violenza al Vasto : Rissa ed accoltellamento in strada : Ancora una Notte di follia e di violenza al Vasto dove, poco dopo la mezzaNotte, l'ennesima rissa è terminata con un accoltellamento. La vittima , da quanto si apprende dai residenti, è un ragazzo ...

Volano scarpe nella Rissa tra Nicki Minaj e Cardi B - video e foto dello scontro tra le rapper a una serata mondana : La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B per qualcuno era solo questione di tempo: la rivalità tra le due rapper non è mai mancata, ma ora è sfociata in uno scontro fisico durante una serata mondana. Durante un evento di moda promosso da Harper's BAZAAR a New York lo scorso venerdì 7 settembre, le due voci più popolari dell'hip hop femminile sono venute alle mani. La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B, che all'inizio della serata avevano ...

TORINO - CARABINIERE ESTRAE TASER E INTERROMPE Rissa/ Altri risultati per la sperimentazione di Salvini : TASER a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:10:00 GMT)

Agente mostra il Taser - Rissa sedata : 18.52 Primo utilizzo del Taser a Milano da parte degli agenti delle Volanti alla stazione centrale, dove era in corso una rissa tra tre persone, due italiani e un bulgaro,armati di coltello e catena. All'equipaggio intervenuto è bastato sfoderare e mostrare la pistola ad impulsi elettrici di colore giallo fluorescente, ben visibile,che i tre si sono seduti immediatamente per terra. Per l'intervento sono arrivati i complimenti del ministro ...

Firenze - furibonda Rissa in strada a colpi di pietre e cinture - arresto in diretta / VIDEO : Firenze, 4 settembre 2018 - Una lite in strada sfocia in rissa con lancio di pietre e altri oggetti. E' accaduto ieri sera a Firenze quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono dovuti intervenire ...

Roma - Rissa tra rom a Casal Bruciato - i residenti scendono in strada per protesta : 'Non ne possiamo più' : Una lite fra nomadi in strada alla periferia di Roma e le proteste dei cittadini. È accaduto nella serata di ieri in via Tommaso Smith a Casal Bruciato. A quanto ricostruito, tutto è iniziato intorno ...

Roma - Rissa e bottigliate tra stranieri in pieno giorno davanti al bar : Pugni, sedie che volano e bottiglie rotte usate come arma. Tutto questo è andato in scena a Roma intorno alle 17 di oggi mentre famiglie passeggiavano e lavoratori scendevano dalla metro per tornare a ...

