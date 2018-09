Rimpatriata Berlusconi-Salvini ad Arcore | per Rai e amministrative nuovo incontro

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) Due ore di riunione adtra Silvioe Matteo. Unal quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti e che fonti di Forza Italia definiscono un "positivo" anche se ambienti del centrodestra precisano che nessuna decisione è stata presa. Che il leader della Lega avesse deciso che la ''visita'' al Cavaliere dovesse rimanere in ambito privato è ormai noto tanto che i dossier più caldi come la decisione sulla presidenza della Rai e le alleanze per le elezionisono state rinviate ad un successivo.Raccontano che ormai FI non avrebbe problemi a dare i suoi voti a Foa, maprima di dare il suo via libera ufficiale attende che il Carroccio chiarisca la sua posizione non solo in termini di alleanze per le, ma anche riguardo alcuni punti ora all''esame del governo come ...