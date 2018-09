RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 | Fornero | meglio con il paletto a 64 anni ultime

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - l'incognita del calcolo contributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, l'incognita del calcolo contributivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Flessibilità universale proposta dalle Acli (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Flessibilità universale proposta dalle Acli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:37:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni - non tutti la useranno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, non tutti la useranno. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero rilancia il contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Elsa Fornero rilancia il contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:37:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Delrio avverte : "Serve equità verso le nuove generazioni" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Non solo Quota 100, le altre misure utili per la Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:22:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Non solo Quota 100 - le altre misure utili per la Cgil (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Non solo Quota 100, le altre misure utili per la Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:12:00 GMT)

Manovra - più fondi per reddito di cittadinanza e RIFORMA delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Giorgetti assicura : 'Reddito di cittadinanza - flat tax e RIFORMA PENSIONI nella Manovra' : La [VIDEO]Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] conterra' tutti i provvedimenti cardine del contratto di Governo firmato da Luigi Di Maio per il M5S e Matteo Salvini per la Lega. Quindi, reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. A confermarlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. L'esponente legista ha fatto diretto riferimento al programma di Governo contenuto nel Contratto per il Governo del ...

RIFORMA PENSIONI : spunta l'ipotesi sulla Quota 41 - 5 : Il Governo Conte è ancora al lavoro sui temi da affrontare nella nuova Legge di Bilancio che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. Sono ripresi, infatti, i lavori parlamentari in vista dell'approvazione della nuova manovra finanziaria che dovrebbe portare ad importanti novita' in campo previdenziale. Resta ancora accesa la discussione sulla famigerata Quota 100 lanciata nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo ...

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Proposta della Lega già a rischio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La Proposta della Lega è già a rischio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre, La Riforma delle pensioni con Quota 100 a 62 anni Proposta dalla Lega è già a a rischio. Come scrive Il Messaggero, infatti, si tratta di un provvedimento che ha un costo importante e che potrebbe aprire un problema con il Movimento 5 Stelle, desideroso di avere risorse per ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Proietti : serve flessibilità dai 62 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Proietti: serve flessibilità dai 62 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:21:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5s): taglio di quelle d'oro non si può rinviare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:42:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Cottarelli : rischioso spendere per la previdenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Cottarelli: rischioso spendere per la previdenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI : spunta l'ipotesi sulla Quota 41 - 5 : Il Governo Conte è ancora al lavoro sui temi da affrontare nella nuova Legge di Bilancio che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. Sono ripresi, infatti, i lavori parlamentari in vista dell'approvazione della nuova manovra finanziaria che dovrebbe portare ad importanti novità in campo previdenziale. Resta ancora accesa la discussione sulla famigerata Quota 100 lanciata nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo ...