Remember Me | 16 settembre 2015 | Florenzi segna un gol da fantascienza in Roma-Barcellona

Remember Me : 15 settembre 2002 - Del Piero e l'ennesima opera d'arte alla 'Pinturicchio' : Per lui l'Avvocato Gianni Agnelli stravedeva. Tanto da dargli quel soprannome rimasto nella memoria collettiva del calcio e dello sport. "Pinturicchio", nome d'arte che più d'arte non si può: perché Del Piero come un pittore disegnava in campo qualcosa di bellissimo. Tocchi, passaggi, giocate e gol. Leggerezza e classe. Vederlo ...