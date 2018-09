Reggio Emilia - avrebbe abusato di una bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un amico. Secondo ...

Taser - i primi “utilizzi” a Firenze e Reggio Emilia per fermare un 24enne turco e un 34enne di origine Sinti : Dopo il primo utilizzo a scopo intimidatorio – a Milano, nei pressi della stazione Centrale – negli ultimi giorni il Taser è stato utilizzato. Il primo episodio nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre a Firenze, vicino alla Fortezza Da Basso. Un 24enne turco, senza fissa dimora, visibilmente agitato e totalmente nudo, inveiva contro i passanti in atteggiamenti minacciosi, e aveva anche preso a pugni due clochard. ...

Aldrovandi - questore di Reggio Emilia : “Col taser sarebbe ancora vivo”. La madre : “No. Morto perché pestato” : Se ci fosse stato il taser, Federico Aldrovandi sarebbe ancora vivo. A sostienerlo è Antonio Sbordone, questore di Reggio Emilia, in un’intervista al Resto del Carlino. “Io ho visto cosa è accaduto a Ferrara dopo il caso Aldrovandi, anche se non ero io il questore presente quell’anno. Questo ragazzo, se ci fosse stato il taser, sarebbe ancora vivo. Per fermare un giovane alto un metro e 90 agitatissimo hanno dovuto usare anche ...

Reggio Emilia - in manette 63enne bosniaco - abusi su bimba di 5 anni : È stato eseguito dagli uomini della squadra mobile di Reggio Emilia l"arresto di un bosniaco 63enne senza fissa dimora, accusato di aver commesso degli abusi nei confronti di una bimba italiana di neppure 6 anni.L"ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip è la conseguenza di un"indagine che ha potuto svilupparsi grazie alle rivelazioni della stessa piccola vittima, la quale ha subìto a lungo le molestie dell"uomo e amico di famiglia, prima ...

Presentati i nuovi spazi di 'Binario 49' - primo caffè letterario e incubatore di economia solidale a Reggio Emilia : Lamami ha inoltre ricordato che Binario 49 ospiterà concerti, spettacoli e iniziative culturali. Il primo appuntamento è in programma per sabato 22 settembre, alle ore 21, con lo spettacolo "Gli ...

Giro di false fatture a Reggio Emilia - l'intercettazione : Guadagno anche mille euro al giorno : L'operazione Billions della Finanza e della Polizia di Stato reggiana che ha portato a quattro arresti e al seuqestro di 10 milioni di euro

Riciclavano soldi per 80 milioni - 4 arresti a Reggio Emilia : LaPresse, - Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego: con queste accuse quattro persone sono state arrestate nelle prime ore del mattino a Reggio Emilia. L'operazione, che ha portato al ...

Reggio Emilia. Fatture false : maxi sequestro da 10 milioni : Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia nel Reggiano. Le Forze dell’Ordine hanno arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione

West Nile Virus - Primo decesso in Friuli Venezia Giulia/ Altri 3 casi a Reggio Emilia : "sono in miglioramento" : Il West Nile Virus semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del Primo decesso in Friuli Venezia Giulia. È morto un uomo di 88 anni. Altri tre casi a Reggio Emilia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Reggio Emilia - 15enne lancia biglie di vetro e sassi contro le auto in viaggio : denunciato : Un quindicenne della provincia di Reggio Emilia per due giorni si è divertito a lanciare sassi e biglie di vetro contro le auto in transito lungo l'ex statale 36, danneggiandone cinque. Colto sul fatto dai carabinieri, è stato denunciato al tribunale dei Minori per danneggiamento aggravato continuato.Continua a leggere