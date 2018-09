Reggio Calabria | Cisl | ' allarmanti i dati sulla sicurezza scolastica'

Reggio Calabria : il Circolo Velico a Talamone al Campionato Italiano Giovanile Windsurf : Il progetto slalom Giovanile ha il compito di inserire, con la capacità del coach, i giovanissimi nel mondo del Windsurf. Quest'anno il Circolo ha conseguito con Matteo Azzarà il titolo mondiale ...

Salerno-Reggio Calabria - 8 chilometri sotto sequestro per motivi di sicurezza. Ma il traffico non è mai stato chiuso : “Noi stiamo lavorando con la Procura. Stiamo lavorando intensamente per risolvere la questione con l’impresa che ha truffato Anas. Ovviamente questo non implica nessuna limitazione del traffico, semplicemente è un problema di risoluzione, di miglioramento, di riassegnazione dei lavori di sistemazione dell’alveo. Su questo stiamo lavorando”. Era il 22 dicembre 2016 quando il presidente dell’Anas, Gianni Armani, aveva assicurato che presto si ...

Reggio Calabria : tutto pronto per la settimana europea della mobilità sostenibile : La città di Reggio Calabria è pronta a celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile organizzata dall’Assessorato alle Politiche Europee e mobilità guidato da Giuseppe Marino, attraverso il Centro Europe Direct, con l’Ufficio Stampa dell’Ente, l’ufficio Marketing di Atam spa e l’apporto dell’Assessorato al Patrimonio culturale di Irene Calabrò, mediante il servizio valorizzazione. “Cambia e vai” è lo slogan dell’edizione 2018, ...

Calabria : debole scossa di terremoto vicino Reggio - zona Aspromonte : Lievi tremori nel reggino. debole scossa di terremoto sull'Aspromonte, avvertita. Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 settembre 2018, esattamente alle 05.48, sulla Calabria...

Terremoto Reggio Calabria : scossa con epicentro a 6 km da Santo Stefano d’Aspromonte [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Reggio Calabria : chiude i battenti la prima edizione di Scirubetta il Festival del Gelato Artigianale [GALLERY] : ... attratti da show cooking, spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, animazione dedicata ai più piccoli e anche dalla presenza della Walking Radio di Touring 104. «Siamo ...

Reggio Calabria - FIL : ' il nostro Commissario fa e disfa la tela della Sanità regionale' : Evangelista fu costretto a lasciare l'incarico per il parere negativo espresso dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze, parere che risulterebbe vincolante e, dunque, "...

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria - Roma ...

Reggio Calabria - la cosca Libri nell’intercettazione sul sindaco : “Falcomatà ci ha chiesto se vogliamo ristorante e lido” : Il 2 febbraio 2015 a bordo di una Fiat Bravo, dove i carabinieri del Ros avevano piazzato una microspia, c’erano Demetrio Nicolò e Serafina Libri, rispettivamente genero e figlia del boss Pasquale Libri, deceduto l’anno scorso. Un’intercettazione che dura quasi un’ora ma che, a un certo punto, fa drizzare le orecchie agli investigatori. Nei discorsi fatti dai due coniugi, infatti, spunta il nome del sindaco del Comune di Reggio Calabria, ...

Reggio Calabria - Campolo : 'il turismo è in calo - colpa della giunta Oliverio' : Valorizzazione del KMzero, economia e produzione interna,, offerta lavorativa sono le basi per chi volesse sostenere il Movimento ', conclude.

Rischio sismico - Reggio Calabria : Codacons - “chiudere gli edifici scolastici non in regola” : Il Codacons chiede al Sindaco di Reggio Calabria “di provvedere all’immediata chiusura di sette istituti scolastici, due scuole per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, che non risultano in regola con le norme antisismiche“. “A questo punto pretendiamo che qualcuno si assuma la responsabilita’ di far iniziare l’anno scolastico, pur nella piena consapevolezza che i ...

Reggio Calabria - le spese "pazze" del Comune per "Festa di Madonna" : "caro Sindaco - perché i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta ci ... : ... 'i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta costano 178 mila euro' " Sindaco Giuseppe Falcomatà, come mai gli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130% in più rispetto alle altre Città ...

Vertice tra SACAL e Città Metropolitana di Reggio Calabria per il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto : Teleborsa, - Il Sindaco di Reggio Calabria , Giuseppe Falcomatà, ha incontrato incontra a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana del capoluogo calabrese, il Presidente di SACAL, Arturo De ...