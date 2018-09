Reddito di cittadinanza | M5s | ' Presupposto indispensabile della prossima manovra'

Reddito di cittadinanza : Ne beneficerebbe anche chi lavora in nero? : Cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, il Reddito di cittadinanza è atteso da molti, anche da chi non ne avrebbe diritto come le persone che lavorano in nero . Il rischio che la misura ...

Macron copia Di Maio e lancia il “Reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia : Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia Ha detto Macron: “Questa soglia… L'articolo Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia proviene da Essere-Informati.it.

Bruno Vespa critica il governo giallo-verde : pensioni e Reddito di cittadinanza - brutto segnale : E' molto critico con il governo giallo-verde Bruno Vespa . Nel suo editoriale sul Giorno li attacca su pensioni, decreto Genova e reddito di cittadinanza. 'Abbassare l'età pensionabile da 67 a 64 anni ...

Manovra - più fondi per Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Giorgetti assicura : 'Reddito di cittadinanza - flat tax e riforma pensioni nella Manovra' : La [VIDEO]Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] conterra' tutti i provvedimenti cardine del contratto di Governo firmato da Luigi Di Maio per il M5S e Matteo Salvini per la Lega. Quindi, reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. A confermarlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. L'esponente legista ha fatto diretto riferimento al programma di Governo contenuto nel Contratto per il Governo del ...

Il Reddito di cittadinanza - e non solo - con cui Macron cerca di riconquistare i francesi : Inoltre il governo punta alla creazione di 100 mila ulteriori posti per chi si inserisce nel mondo del lavoro e al potenziamento degli strumenti a disposizione per facilitare il reinserimento dei ...

Manovra 2019 da 28-30 mld : imprese - pensioni e Reddito di cittadinanza : Il 27 settembre – data di presentazione del Def – si avvicina e la prima Manovra 2019 del governo Lega-M5S potrebbe arrivare a valere circa 28-30 miliardi, dei quali: 12,4 necessari per sminare le clausole sull’Iva; E altri 16 miliardi (non i 10 circolati nelle scorse settimane) per l’attuazione delle misure chiave per i due partiti di maggioranza: fisco, pensione, reddito e pensione di cittadinanza. Secondo quanto riferito da ...

Reddito di cittadinanza - Giovanni Tria ci va cauto : il timore per i funzionari del ministero : 'Vedrete che alla fine i dieci miliardi spunteranno fuori miracolosamente', dicono i pentastellati nella speranza che il ministro dell'Economia Giovanni Tria tiri fuori i soldi per il Reddito di cittadinanza. Ma il ministro ufficialmente non si espone, ci va molto cauto. Eppure, come rivela in un retroscena il Corriere della Sera ai ...

