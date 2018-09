Rally Turchia 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e orario Mondiale Wrc | oggi

Rally Turchia 2018 : Ott Tanak davanti a tutti al termine della seconda giornata. Problemi tecnici per Neuville e Ogier : Definire il Rally di Turchia una corsa ad eliminazione nella sua seconda tappa non è certo un errore e la sfida per il successo di questa tappa del WRC 2018 è decisamente equilibrata. La classifica generale sorride decisamente alla Toyota che con Ott Tanak, un po’ a sorpresa, è al comando quando mancano quattro prove speciali al termine. Un Tanak on fire e potrebbe essere la sua terza vittoria consecutiva che gli consentirebbe di compiere ...

Diretta / Rally Turchia 2018 streaming video e tv : Mikkelsen al comando (Mondiale Wrc oggi 15 settembre) : Diretta Rally di Turchia 2018: info streaming video e tv della seconda giornata per questa prova del Mondiale Wrc una delle ultime in stagione, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Rally Turchia 2018 : dopo una prima giornata intensa Thierry Neuville sale in vetta con appena 3 decimi su Ogier : La prima giornata del Rally di Turchia 2018 regala subito colpi di scena e sorprese, grazie alla sua difficoltà. A chiudere al comando dopo i primi sei stage in programma è il leader della classifica generale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) con appena 3 decimi di vantaggio sul suo rivale numero, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) entrambi autori di una bella rimonta, dopo che nelle prime fasi avevano lasciato qualche secondo di ...

Rally Turchia 2018 : Andreas Mikkelsen in testa dopo la prima prova speciale. Neuville 4° - attardato Ogier : Il norvegese Andreas Mikkelsen ha stampato il miglior tempo nella prima prova speciale del Rally di Turchia 2018, decima prova del Mondiale WRC 2018. Il pilota della Hyundai i20 è stato l’unico a montare le gomme Michelin di mescola media, una scelta coraggiosa e che si è rivelata perfetta per le condizioni del tracciato turco. Mikkelsen ha dominato la prova, rifilando più di due secondi a tutti gli altri piloti, inclusi i contendenti al ...

Rally Turchia 2018 : Neuville proverà a difendere la leadership del Mondiale da Ogier e Tanak : Il Mondiale Rally 2018 si trasferisce in Turchia per la decima gara della stagione che si disputerà nelle regioni del sud ovest turco dal 13 al 16 settembre. L’ultima volta che si è svolto un Rally di Turchia valido per il WRC risale a otto anni fa, nel 2010. Proprio per questo motivo per i team sarà una vera sfida, dato che molti riferimenti e dati verranno scoperti sul momento. Il terreno pietroso e ricco di sconnessioni metterà a dura ...

WRC - Rally di Turchia 2018 - anteprima ed orari : ... sparando a salve e non mettendo definitivamente ko il campionato e l'avversario principale, quell'Ogier in rampa di lancio per il sesto titolo nel WRC e poi persosi per strada assieme a M-Sport. In ...