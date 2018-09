Ragazzo di 15 anni muore per un selfie

Un Ragazzo di 15 anni è morto dopo una caduta di 25 metri nel condotto d’aerazione di un supermercato di Sesto San Giovanni - vicino a Milano : Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto per 25 metri in un condotto di aerazione sul tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Il ragazzo aveva superato le The post Un ragazzo di 15 anni è morto dopo una caduta di 25 metri nel condotto d’aerazione di un supermercato di Sesto San Giovanni, vicino a Milano appeared first on Il Post.

Tragedia a Pisa - Ragazzo di 25 anni cade dalla spalletta dell’Arno e muore : A lanciare l'allarme durante la notte sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo esanime del giovane . Sull'esatta dinamica dell'accaduto resta il mistero visto che nessuno sembra abbia assistito alla scena.Continua a leggere

Barletta. Cinquantenne sudamericano violenta un Ragazzo di 15 anni : I Carabinieri hanno arrestato un senza fissa dimora di 53 anni. L’uomo, nativo del Venezuela e domiciliato a Barletta, è

Assalto al supermercato a Ladispoli : i banditi armati di pistola feriscono Ragazzo di 18 anni : Rapina a mano armata a Ladispoli in pieno giorno. Due banditi hanno assalito il market di via Fratelli Cairoli e, prima di fuggire con il bottino, hanno colpito con il calcio della pistola il figlio ...

Polmonite da legionella - grave Ragazzo di 29 anni ricoverato a Monza|I sintomi : Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso di Gavardo, in provincia di Brescia, ed è poi stato trasferito in terapia intensiva, collegato alla macchina Ecmo. L’assessore Gallera: «Sono 196 i ricoveri per Polmonite, 12 casi accertati di legionella, un morto. La curva epidemica è in calo»

