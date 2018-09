Raduno dei vigili del fuoco 2018 | La foto-cronaca della giornata a Montenero

Mondiali Pallavolo – A Roma il Raduno dei Campioni del Mondo : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo A tenere a battesimo l’esordio della Nazionale Italiana Pallavolo in occasione della prima partita della FIVB Men’s Volleyball World Championship Italia – Bulgaria 2018 saranno i Campioni del Mondo delle edizioni 1990, 1994 e 1998. Domenica 9 settembre, alle ore 17.30, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, gli ex Azzurri Oro a Rio De Janeiro, Atene e Giappone ...

Mondiali Maschili : Il 9 settembre a Roma il Raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in campo, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia. NEWS Mondiali ...

Chemnitz - torna la paura. Atteso nuovo Raduno dei neonazisti - emergono sospetti su legami con la polizia : A Chemnitz si prepara un nuovo momento delicato per le forze di sicurezza tedesche. Mentre allo stadio di calcio il ministro-presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, incontrerà la cittadinanza come previsto dal programma della festa cittadina, già prima degli incidenti dello scorso fine settimana, fuori dallo stadio le associazioni di estrema destra si sono date appuntamento per manifestazioni di protesta. La domanda che ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa del Mondo lavorano ad Ushuaia. A rischio il Raduno dei discesisti a La Parva : Primi giorni sulle nevi di Ushuaia per gli azzurri di Cdm. Sempre più probabile il forfait di La Parva per gli allenamenti dei discesisti Primi giorni di allenamento per le squadre di slalom, gigante e velocità maschile che hanno raggiunto Ushuaia per il classico raduno di fine estate. Le condizioni delle piste argentine sono buone e tutte molto dure, quasi ghiacciate, nella nottata sono caduti una quindicina di centimetri di neve che ...