Quella telefonata che mi ha fatto gelare il sangue Simona Ventura e Niccolò

Quella telefonata Di Maio-Salvini : "Qualcuno pensa alla spallata" : Dietro ci sono il rischio che tutto crolli e le pressioni del Pd su una parte del Movimento Cinque Stelle, come rivelato dal Giornale. La retromarcia di Salvini sui magistrati messa a punto ieri al Forum di Cernobbio non nasce dal nulla, ma da un faccia a faccia tra il leader del Carroccio e il capo politico dei grillini. O meglio da una telefonata in cui Di Maio avrebbe messo in allarme il "collega" leghista dal rischio che qualcuno dia il via ...