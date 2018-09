Quattro mezze cartelle 22 | Tango Teheran

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) Torno su questo blog con una nuova proposta editoriale. Le indicazioni per inviarne sono scritte in questo articolo. Buona lettura e buone cosedi Ermanno Felli Incipit Il chador nero non era tanto lungo da coprire i jeans e le scarpe da tennis della piccola Anoush, che con passi affrettati si era intrufolata nel caotico mercato popolare di. Calpestava foglie di insalata marcia, pomodori liquefatti, pezzi di mele annerite, brandelli d’animale disseminati come concime sull’asfalto caldo, ora rallentando, ora accelerando, ora zigzagando tra la ressa rumorosa, e di tanto in tanto fermandosi e voltandosi indietro. Superata la folla di gente accalcata intorno ai banchi, svicolò in una stradina tranquilla, desolata, dove le pareti dei vecchi palazzi si erano impregnate di un forte odore di fogna. I portoni e le finestre che davano sulla stradina erano tutti ...