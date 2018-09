Quanti Xiaomi acquistabili al posto dei salatissimi iPhone XS | XS Max e XR? Il paragone è

optimaitalia

(Di domenica 16 settembre 2018) Il prezzoXS, XS Max e un po' meno quello dell'XR ha lasciato a bocca aperta molti e un competitor agguerrito comeha pensato bene di sfruttare l'indignazione generale per far capire ai suoi fan e ai potenziali talidei prodotti del brand potrebbero essere acquistati con uno solo dei dispositivi su citati. Strepitosa azione di marketing selvaggio questa, tra l'altro lanciata nel momento più giusto, non c'è che dire.Huawei, all'indomani della presentazione dei nuovi melafonini, aveva timidamente preso in giro Apple, ringraziandola di aver lasciato tutto così com'era senza farsi portatrice di nessuna innovazione tecnologica., al contrario, ci va giù pesante e direttamente sul suo sito cinese, presenta 3 pacchetti di acquisto per i suoi clienti che, non a caso, hanno lo stesso prezzo dei dueXS e dell'XR. Unica e sostanziale differenza è ...