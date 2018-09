Precipita dalla parete e batte la testa | grave alpinista piacentino

Precipita dal terrazzo e muore mentre scappa dalla polizia a Napoli : muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, già sottoposto agli ...

Precipita dalla Serriera dell'Autaret : morto alpinista 76enne/ Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota : Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista 76enne di Alba, Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota. Era in cordata con altre due persone ora sotto choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Tragedia sul Cervino - muore a 28 anni Precipitando dalla Cheminée. L'amico chiama i soccorsi : Aveva deciso di abbandonare il calcio perché aveva scoperto un'altra grande passione: l'alpinismo. Di arrampicata in arrampicata, era stato travolto dall'amore per la montagna, per le grandi vette: ...

Bergamo - parapendio non si apre : muore 34enne/ Ultime notizie - Precipitato dalla vetta del Coca per 400 metri : Bergamo, parapendio non si apre: muore il 34enne Andrea Arici. Solo due settimane fa si era lanciato dalla stessa montagna. La tragedia sotto gli occhi dell'amico.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 20:33:00 GMT)

Padre Aldo - Precipitato dalla rupe di Tropea - la famiglia non crede al suicidio : “Perché non è stata fatta autopsia?” : Padre Aldo Lamanna, 42 anni, è morto due anni fa precipitando da una rupe alta 30 metri alle spalle del convento dei frati Minori a Tropea (Vibo Valentia), ufficialmente suicida. I dubbi del fratello Antonio: "Perché non lo hanno sepolto senza autopsia?". Sulla testa, secondo i familiari, il priore aveva una strana ferita che non presente nelle foto ufficiali del corpo.Continua a leggere