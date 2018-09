Potenza | guardia giurata uccide la moglie poetessa Poi si spara con la pistola

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) Prima ha ucciso lacon ladi ordinanza e poi si è tolto la vita con un colpo alla testa. Vincenzo Valicenti,di 41 anni, non accettava la fine del matrimonio con Angela Ferrara,30enne e animatrice di eventi culturali dedicati ai bambini. Sabato mattina l’ha raggiunta nella scuola elementare di Cersosimo () dove la donna aveva appena accompagnato il figlio di sette anni. I due hanno cominciato a discutere e, al culmine della lite, l’uomo le hato alcuni colpi dia breve distanza. Per la donna non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi era già morta. L’uomo, a quel punto, si è allontanato a piedi, ha vagato per un po’, fermandosi su alcuni scalini, non lontani dalla sua abitazione: lì si èto alla testa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Senise () e del Comando ...