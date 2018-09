: Posticipo serie A, Cagliari-Milan 1-1 - NotizieIN : Posticipo serie A, Cagliari-Milan 1-1 - CyberNewsH24 : #Posticipo serie A, Cagliari-Milan 1-1 - TelevideoRai101 : Posticipo serie A, Cagliari-Milan 1-1 -

Pari ilfra. Rossoneri folgorati dall'avvio bruciante dei sardi. Al 4' Pavoletti centra il palo, Joao Pedro (al rientro dopo i sei mesi di squalifica) è pronto a ribadire in rete. Al 16' palo di Barella in torsione dai 18 metri. Ilcomincia gradualmente a ritrovarsi.Occasione per Bonaventura su cross di Calabria. Nella ripresa parte meglio la squadra di Gattuso e al 55' Higuain sigla il suo primo gol in rossonero sfruttando un errore in uscita. Nel recupero, grandissima parata di Cragno su Suso.(Di domenica 16 settembre 2018)