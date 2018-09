Populisti in abito talare Steve Bannon vuole infiltrarsi nella Chiesa cattolica

huffingtonpost

(Di domenica 16 settembre 2018)si sta dando da fare in Europa anche per creare una fazione populista dentro la. L'ex stratega della Casa Bianca sta contribuendo infatti a elaborare il curriculum per un corso di leadership al Dignitatis Humanae institute, vicino a Roma, un istituto cattolico conservatore il cui advisory board è presieduto dal cardinale Raymond Leo Burke.Burke ha riferito alla Reuters, come si legge nel sito dell'agenzia, chegiocherà un ruolo guida nell'istituto, di cui figura tra i sostenitori.L'ex stratega del presidente Donald Trump ha inoltre anticipato che dopo le elezioni Usa di midterm a novembre spenderà l"80%-90%" del suo tempo in Europa per rafforzare la sua alleanza populista "The Movement", creata anche in vista delle prossime elezioni europee.