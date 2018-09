Ponte Genova | tra le macerie con la polizia scientifica | le nuove immagini

I Vigili del Fuoco issano la bandiera della città sul Ponte Morandi : "Omaggio a Genova e ai suoi abitanti" : Un gesto di "omaggio alla città e ai suoi abitanti" da parte dei Vigili del Fuoco di Genova che hanno posizionato sulla sommità del pilone del Ponte Morandi la bandiera della città. Si tratta di un'iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, nell'ambito del lavoro di posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto.

Ponte Genova - “Autostrade chiede ai dipendenti soldi per le famiglie”. “È loro iniziativa” : Lettera di Autostrade ai propri dipendenti per chiedere di donare ore di lavoro in supporto alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro Toninelli conferma la notizia e twitta: "Scaricare i costi sui lavoratori è semplicemente ignobile", poi la precisazione di Autostrade: "Iniziativa autonoma dei dipendenti, noi solo tramite"Continua a leggere