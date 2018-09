Ponte Genova | Toninelli | ' Ignobile che paghino i lavoratori' Autostrade | iniziativa dei

Autostrade - modulo ai dipendenti : "colletta per vittime Ponte Genova"/ Toninelli - "vergogna" : replica di Aspi : Autostrade, il modulo ai dipendenti fa discutere: 'colletta per vittime ponte Morandi a Genova'. Ultime notizie, ministro Toninelli 'una vergogna'.

Ponte Genova - tra le macerie con la polizia scientifica : le nuove immagini : Diffuse dalla polizia di Stato nuove immagini del Ponte Morandi di Genova. Il filmato mostra l'area dove sono stati raccolti i materiali sequestrati dopo il crollo del 14 agosto.

Autostrade - modulo ai dipendenti : “colletta per vittime Ponte Genova”/ Toninelli - “vergogna” : replica di Aspi : Autostrade, il modulo ai dipendenti fa discutere: "colletta per vittime ponte Morandi a Genova". Ultime notizie, ministro Toninelli "una vergogna". La replica di Aspi(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Ponte Genova - “Autostrade chiede ai dipendenti soldi per le famiglie”. “È loro iniziativa” : Lettera di Autostrade ai propri dipendenti per chiedere di donare ore di lavoro in supporto alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro Toninelli conferma la notizia e twitta: "Scaricare i costi sui lavoratori è semplicemente ignobile", poi la precisazione di Autostrade: "Iniziativa autonoma dei dipendenti, noi solo tramite"Continua a leggere

Crollo Ponte Genova - tensioni nel governo dopo il decreto - : Il premier Conte sarebbe stato accusato di aver voluto accelerare per arrivare a Genova con qualcosa da esibire. Manca ancora il nome del commissario straordinario per la ricostruzione. Armani, numero ...

Crollo Ponte Genova : i vigili del fuoco posizionano la bandiera della città sul pilone : I vigili del fuoco di Genova hanno posizionato sulla sommità del pilone del ponte Morandi la bandiera della città. Un’iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, alla quale i pompieri hanno proceduto in occasione del posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto. “La bandiera di Genova posizionata dai vigili del fuoco su ponte Morandi vale piu’ di mille parole. ...

Ponte Morandi - Salvini-Di Maio vs Conte : “su Decreto Genova decide da solo”/ Ultime notizie - Governo spaccato? : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e Ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:40:00 GMT)

Ponte Genova - tensioni con M5s? Rixi (Lega) : "Noi più esperti - Toninelli stia lontanto dai plastici" : Il viceministro alle Infrastrutture spiega le ragioni delle divisioni interne al governo sulla ricostruzione dell'opera. E...

Genova : altri 60 potenziali indagati. Sensori sui monconi Ponte. Toti preme su Roma : 60 nomi fra i quali potrebbero emergere altri indagati per il crollo del ponte; installati i Sensori per monitorare la stabilità dei due tronconi del Morandi. Il governatore della Liguria al Governo: '...

Genova - Ponte Morandi : la demolizione del viadotto forse “tra una ventina di giorni” : Se a Genova “il ponte non viene demolito e rifatto in tempi brevi non si salva ne’ la Regione, ne’ il Comune, ne’ il governo“: lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il sottosegretario leghista e genovese alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che ha auspicato che la demolizione possa avvenire entro una ventina di giorni. “Si vince o si perde tutti insieme“, “il ponte vale 250 milioni di ...