Ponte : disagi per 50 mila persone giorno : ANSA, - BERGAMO, 16 SET - Si stima che oltre 50 mila persone ogni giorno subiranno dei disagi, a partire da domani, per la chiusura, venerdì sera, del Ponte sull'Adda tra Calusco, Bergamo, e Paderno, ...

Lombardia : Terzi - cabina regia per limitare disagi Ponte Paderno d'Adda (2) : (AdnKronos) - "Con il presidente Fontana - ha aggiunto Terzi - già da ieri sera stiamo seguendo la vicenda. Garantiamo il massimo impegno per contribuire ad alleviare le criticità che i territori interessati vivranno soprattutto a partire da lunedì: sarà attivata una cabina di regia per monitorare c

Lombardia : Terzi - cabina regia per limitare disagi Ponte Paderno d'Adda : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Una cabina di regia per monitorare costantemente la situazione e valutare l'efficacia delle misure alternative messe in campo finalizzate a limitare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Paderno d'Adda. Ad annunciarla l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti

Crollo Ponte Morandi - Pastorino : "da domani la nostra mappatura dei disagi" : Il Crollo è una vicenda devastante, ed è anche dimostrazione che la visione politica degli ultimi 50 anni non ha saputo sviluppare una prospettiva di viabilità, e vivibilità, emancipata da ponte ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Cuneo - invasione di falene ad Alba : disagi alla circolazione - il sindaco chiude il Ponte : Come ogni anno a fine estate le falene caratterizzano le notti di Alba (Cuneo). La massiccia presenza degli insetti rende le strade viscide e pericolose. Per questo il sindaco Maurizio Marello è stato anche costretto a emettere un'ordinanza di chiusura del ponte, poi ripulito e riaperto al traffico.Continua a leggere

Chiuso Ponte Ostia-Fiumicino - disagi : ANSA, - FIUMICINO, 21 AGO - "Ora come faccio ad andare ad Ostia?", "Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?", "Ma è Chiuso solo oggi?". "Ma perché non hanno avvisato prima?". "Io ho lavori ...

Ostia-Fiumicino - corrosione e degrado : chiuso il Ponte per accertamenti strutturali. I pendolari protestano per i disagi : “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare”. Sono bersagliati di domande dei pendolari, alcuni adirati e che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle ...

Benevento - Mastella chiude il suo Ponte Morandi/ Fino a quando? "Meglio disagi che disgrazie" : ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:38:00 GMT)

BENEVENTO - MASTELLA CHIUDE IL SUO Ponte MORANDI/ Ultime notizie "meglio disagi che disgrazie" : Mulè vs Governo : PONTE MORANDI chiuso a BENEVENTO: il sindaco MASTELLA per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:49:00 GMT)

Il sindaco Mastella chiude il Ponte “Morandi” di Benevento : meglio avere disagi che disgrazie : Vista la relazione dell’ufficio tecnico comunale il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso di emettere un’ordinanza con la quale stabilisce la chiusura al traffico leggero e pesante, in via precauzionale, del ponte «San Nicola», realizzato da Morandi nel 1955 a Benevento. «So - dice all’Ansa Mastella - che ci saranno dei disagi per i citt...

Benevento - chiuso il ‘suo’ Ponte Morandi/ Ultime notizie - sindaco Mastella : “meglio disagi che disgrazie” : ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:54:00 GMT)

TRAFFICO AUTOSTRADA A10 - GENOVA E LIGURIA PARALIZZATE/ Crollo Ponte - bollettino live : “disagi su A7 e A26” : TRAFFICO paralizzato in LIGURIA su A10 dopo ponte Morandi crollato su AUTOSTRADA a GENOVA: bloccate anche A26 e A7 in tutte le direzioni. Ripresa tutta la circolazione treni: bollettino live(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:50:00 GMT)