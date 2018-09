Perugia | se una vecchia conoscenza venisse a rinforzare il centrocampo a gennaio?

Perugia - denunciata una cartomante : ha incassato 4 milioni in nero in 4 anni : Secondo la Guardia di Finanza di Perugia la cartomante disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro. Tra i casi al centro dell'indagine quello di un uomo afflitto da problemi sentimentali che è arrivato a darle oltre 240.000 euro. denunciata per evasione fiscale e truffa.Continua a leggere

Perugia - nasconde al fisco 4 milioni di euro : denunciata una cartomante : Prevedeva il futuro degli altri, ma a quanto pare non è riuscita a fare lo stesso per sé: una cartomante che negli ultimi 4 anni ha incassato oltre 4 milioni di euro in nero è stata scoperta e ...

Incontro mondiale famiglie : Perugia-Città della Pieve - parteciperanno il card. Bassetti - il vescovo ausiliare Giulietti e una delegazione di ... : Oltre agli incontri saranno proposti momenti di celebrazioni e di preghiera, ma anche mostre, eventi culturali e spettacoli musicali. La delegazione perugino-Pievese, che giungerà in Irlanda il 19 ...

Gubbio : inaugurata la mostra 'Una giornata nel Medioevo'. Oltre 100 opere e 19 video nella rassegna della Fondazione CariPerugia Arte. ... : Muzzarelli, , La scienza , F. Cardini, , Il notaio , A. Bartoli Langeli, , I Viaggi , A. Vanoli, , L'Università , G. Vitolo, , L'impresa della guerra , M. Vaquero Pineiro, , Il gioco , E. Percivaldi, ...

Consiglio comunale di Perugia - primo sì alle petizioni online dei cittadini che 'interrogano' la Giunta : Un nuovo importante strumento di democrazia partecipativa sta per fare il suo ingresso sul portale istituzionale del Comune di Perugia: la petizione on line. La prima commissione consiliare permanente ...

Perugia - schianto nella notte : Eleonora muore a 20 anni mentre torna da una festa : Eleonora Polenzani, 20 anni il prossimo settembre, è morta mentre viaggiava a bordo della sua auto sulla strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille, in provincia di Perugia. Ancora da accertare le cause della tragedia. Illesa un'amica che era con lei: stavano tornando da una festa.Continua a leggere

Prete aggredito a Forpughi da tunisini : anche il paese vicino Perugia è una bufala : Ma davvero un Prete è stato aggredito da tunisini a Porfughi (vicino Perugia) dopo essere stati accolti? Si tratta forse dell'ennesima notizia virale nella sua piena diffusione social (in particolare su Facebook), con annessa foto del presunto sacerdote pestato da stranieri ben poco riconoscenti? Senz'altro oggi dobbiamo analizzare una fake news di quelle costruite ad arte che di vero non hanno nulla, a partire addirittura dal nome del comune in ...

Internazionali di tennis "Città di Perugia ". Marchesini e Cancellotti - il resoconto di una settimana di grande tennis. : Stiamo assistendo in questa settimana a veri e propri spettacoli, giocatori affermati e giovani promesse ci stanno mostrando una tecnica e professionalità rare. La novità della sessione serale è nata ...

Si rafforza il legame delle caramelle Rossana con la citta' di Perugia con il supporto dell'amministrazione comunale : UMWEB, Perugia. Dopo il Kids Bit Festival svoltosi lo scorso 25-27 maggio a Perugia, la caramella Rossana ritorna protagonista nella sua città d'origine, in occasione dell'Umbria Jazz Festival 2018, ...