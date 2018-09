Per Savona o c' è la crescita o si collassa

Paolo Savona ritorna su Mario Draghi : "Valente presidente" - anche "abile a suPerare i vincoli della sua azione" : Lo aveva detto in premessa: Mario Draghi è "un amico". Salvo poi lanciare un affondo, dicendo che alla guida della Bce "si è procurato poteri che non avevamo previsto". Il giorno dopo Paolo Savona precisa, chiarisce, ma conferma il senso delle sue parole. Mario Draghi è "un valente presidente" ed è stato "abile" a "superare i vincoli della sua azione di fronte alle carenze statutarie". La Bce, in altre parole, per il ...

Perché sono lugubri i silenzi europei sulle proposte di Paolo Savona : Concludendo sull'Italia, ha affermato che il nostro Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e quello degli esteri hanno tutti confermato che saranno rispettate le regole sui bilanci ...

Savona : 'Euro indispensabile - ma costruzione dell'Europa imPerfetta' : "L'Europa è utile al nostro Paese, l'Euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa ...

Savona - euro necessario ma Ue imPerfetta : ANSA, - TORINO, 14 SET - "L'europa è utile al nostro Paese, l'euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta. Possiamo giustificare le imperfezioni del 1992, ma ...

SPILLO/ 1. Savona ha un Piano A Per restare nell'euro - e lo si sapeva da tempo - : Il ministro Savona ha inviato a Bruxelles un documento in cui chiede nuovi accordi per la crescita e più investimenti. Altro che uscire dall'euro.

Savona presenta riforma Ue - Per renderla 'più forte e più equa' : Il documento analizza tre argomenti: L'architettura istituzionale della politica monetaria; L'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; Le regole della ...

Debito e deficit - il piano di Savona Per la Ue Per disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Una politeia Per un'Europa diversa - più forte e più equa di Paolo Savona - Ministro Affari Europei : L 'accordo di Lisbona del 2000, volto a creare una knowledge based economy , un'economia basata sulla conoscenza, fu un'altra importante apertura verso una politica selettiva della domanda con ...

Europa - ecco il documento di Savona Per la riforma delle regole dell'Unione : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha inoltrato a Bruxelles un documento intitolato 'Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa'. Il riferimento a una politeia , termine ...

Il ministro Savona scrive a Bruxelles : "Lavoriamo tutti insieme Per cambiare in meglio l'Europa" : "Una politeia per un"Europa diversa, più forte e più equa". Recita così la lettera, con destinatario i piani alti di Bruxelles, vergata da Paolo Savona.Il nostro ministro per gli Affari europei fa un gesto importante e la sua scelta lessicale è mirata. "Politeia" è un termine del greco antico che va ad indicare - come spiega la Treccani - l"organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, ovvero una costituzione politica (e non solo) ...

La 'politeia' di Paolo Savona Per cambiare l'Europa : La scelta lessicale per indicare una politica per il raggiungimento del bene comune. L'Italia chiede 'un Gruppo di lavoro ad alto livello' per cambiare l'Europa

Una "politeia" Per cambiare l'Europa. Paolo Savona invia un documento a Bruxelles : Un documento inviato a Bruxelles dal titolo "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". L'iniziativa è di Paolo Savona, ministro degli Affari europei, per un rinnovamento dell'Unione europea.Il riferimento lessicale a una "politeia", anzichè alla consueta "governance", sottolinea una nota, "è dovuto al fatto che la prima esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la ...

