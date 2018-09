: Pensioni,Cottarelli:fondi?Se ok imprese - TelevideoRai101 : Pensioni,Cottarelli:fondi?Se ok imprese - 000Salvatore : RT @giulianol: @AntonioSocci1 La caratteristica dei predicatori di austerità è sempre di farla ricadere sugli altri. Basta pensare a Dini b… - LCalcia : L'unica cosa che sa fare sto fattucchiero è'tagliare i servizi(Sanità,pensioni,ecc) ed aumentare le tasse(ci sono… -

"Il costo viene fatto ricadere sulle. Se lesono disposte a farlo... si può fare, ma devono essere disposte ad accollarsi il costo". Così l'economistacommenta l'ipotesi quota 100a 62 anni, per le, ricorrendo al sostegno delletramite fondi di esubero o di solidarietà, al vaglio del governo.ne sottolinea luci e ombre: la difficoltà per un sistema imprenditoriale gravato da troppi costi, ma anche "i vantaggi" di vedere i lavoratori andare in pensione prima.(Di domenica 16 settembre 2018)